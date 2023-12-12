Spider Group стала партнёром ОМП по приложениям для российской ОС «Аврора»

Компания Spider Group, разработчик ИТ-решений для бизнеса со штаб-квартирой в Краснодаре, подписала соглашение о партнёрстве с «Открытой мобильной платформой», разработчиком отечественной операционной системы для мобильных устройств «Аврора».

Специалисты Spider Group прошли необходимую подготовку и имеют опыт реализации мобильных приложений и веб-решений с мобильной адаптацией для разных областей, таких как финансы, здравоохранение, госсектор, торговля, промышленное производство, строительство, общественное питание, социальные сети и мессенджеры, управление предприятиями.

«Разработка проектов для отечественной мобильной операционной системы становится одним из приоритетных направлений нашей деятельности, — отметил генеральный директор Spider Group Сергей Соляник. — Это оказалось возможным благодаря высокой стадии готовности «Авроры» и фактическим внедрениям со стороны корпоративной и государственной сфер. Настало время тех, кто сделает для них приложения, то есть наше».

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На сегодняшний день «Аврора» является российской альтернативой Android и iOS. Её используют крупные отечественные компании, а также государственные органы. На ней представлены комплексы офисного программного обеспечения «Мой офис» и «Р7–документы» и антивирус Dr.Web. На платформе есть Telegram-клиент «Тавро», а также решения для видеоконференцсвязи. Разработку приложений для «Авроры» можно осуществлять с помощью фреймворка Qt или Flutter. О cкором выходе на эту платформу сообщил национальный магазин приложений RuStore, что станет дополнительным стимулом развития экосистемы вокруг «Авроры».

Для управления корпоративным парком оборудования ОМП предлагает специальный продукт «Аврора центр». Он поддерживает работу с «Авророй», Android и Linux.