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В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить аппарат для реабилитации после травм

Резидент столичной ОЭЗ ГК «Электронинвест» начал выпускать платформы для вибротерапии. Первые семь аппаратов уже поступили в больницы и реабилитационные центры страны. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Московская компания “Электронинвест” начала производство аппаратов для вибротерапии. Они предназначены для проведения вибростимуляции опорно-двигательного аппарата человека. Испытания показали, что этот вид терапии существенно сокращает время реабилитации при травмах и нарушениях двигательной активности. Первые семь устройств уже работают в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях страны», – сказал Владислав Овчинский.

Благодаря разнице в частоте вибрации – аппарат предусматривает три режима от 6 до 35 герц – платформа может способствовать как расслаблению, так и повышению тонуса мышц, увеличению мышечной силы и улучшению координации движений.

В планах резидента ОЭЗ Москвы запуск в серийное производство версии данной виброплатформы, предназначенной для усиления эффекта от спортивных тренировок.

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«ГК “Электронинвест” уже создала на площадке “Алабушево” в особой экономической зоне Москвы более 170 рабочих мест. Инвестиции за время работы там превысили 200 млн руб. При этом выручка компании от продаж продукции только в первом квартале текущего года составила 230 миллионов руб. Это наглядный пример того, что таможенные и налоговые льготы, готовая инфраструктура, предоставляемые резидентам столичной ОЭЗ, за пять лет работы на ее территории способствовали достижению серьезных экономических и производственных успехов», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

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