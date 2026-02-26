Приложение «Т-Инвестиций» снова доступно в Apple App Store с названием Active Lab

Приложение «Т-Инвестиций» снова доступно в Apple App Store с названием Active Lab — но есть вероятность, что его могут удалить в ближайшее время. Об этом CNews сообщил представитель «Т-Банка».

Новые возможности приложения: режим активной торговли. Отличная альтернатива для тех, кто не может находиться у терминала 24/7 — на отдыхе, в дороге или за городом; облигации стали понятнее и удобнее. Заявки на облигации можно выставлять в процентах от номинала, а график учитывает погашения для выпусков с амортизацией; новая форма заявки. Внутри формы — стакан, управление выставленными заявками, удобное отображение активных заявок; мультипликаторы. Раздел стал понятнее после обновления, показатели уточнены для разных отраслей; фьючерсы. Добавлен экран максимальных плеч и вариационной маржи; Пульс. Появились вкладка «Подписки», карусель с видеороликами, и возможность оставить комментарии на экране бумаги.