Финансовое приложение Сбербанка для детей вернулось в App Store

В App Store снова появилось приложение «СберKids» для детей от 6 до 14 лет. Теперь оно называется Smart Quiz. Скачивать приложение лучше по ссылкам из официальных каналов Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Приложение помогает детям учиться копить и грамотно распоряжаться деньгами. Как это делать, подскажет пушистый ассистент «СберКот». Еще в «СберKids» много познавательных видео и обучающих игр по финансовой грамотности — так ребенок получает необходимые знания и с детства развивает важные навыки.

С детской «СберКартой» приложение позволяет сразу применять знания на практике. В нем удобно переводить деньги на Сбербанк или в другие банки по СБП, оплачивать покупки по QR-коду, а еще получать за это бонусы «Спасибо». При этом родители могут контролировать расходы ребенка с помощью лимитов.

Родитель может бесплатно оформить детскую карту в «Сбербанк Онлайн» или любом офисе банка, а скачать «СберKids» на Android — в магазине приложений или на сайте банка.