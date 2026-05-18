Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«М.Видео» фиксирует рост продаж карт пополнения App Store в 11,5 раз в апреле 2026 года

«М.Видео» сообщает о существенном росте спроса на карты пополнения App Store. По итогам апреля 2026 г. продажи категории выросли в 11,5 раза по сравнению с периодом с января по март 2026 г. Для многих пользователей такие карты остаются наиболее удобным способом оплаты сервисов внутри экосистемы Apple. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Основной спрос пришелся на карты пополнения App Store США — на них пришлось около 99,7% всех продаж категории в апреле 2026 г. Также пользователи приобретали карты для App Store Турции, Индии и Польши.

Рост интереса к категории связан со спросом на цифровой контент, мобильные приложения, подписки, игровые сервисы и внутренние покупки в экосистеме Apple. Пользователи активно используют карты пополнения как удобный способ оплаты сервисов App Store без необходимости использования иностранных банковских карт.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290