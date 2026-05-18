«М.Видео» фиксирует рост продаж карт пополнения App Store в 11,5 раз в апреле 2026 года

«М.Видео» сообщает о существенном росте спроса на карты пополнения App Store. По итогам апреля 2026 г. продажи категории выросли в 11,5 раза по сравнению с периодом с января по март 2026 г. Для многих пользователей такие карты остаются наиболее удобным способом оплаты сервисов внутри экосистемы Apple. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Основной спрос пришелся на карты пополнения App Store США — на них пришлось около 99,7% всех продаж категории в апреле 2026 г. Также пользователи приобретали карты для App Store Турции, Индии и Польши.

Рост интереса к категории связан со спросом на цифровой контент, мобильные приложения, подписки, игровые сервисы и внутренние покупки в экосистеме Apple. Пользователи активно используют карты пополнения как удобный способ оплаты сервисов App Store без необходимости использования иностранных банковских карт.