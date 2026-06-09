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Обновленное приложение «СберБизнес» снова появилось в App Store

Корпоративные клиенты Сбербанка уже могут скачать обновленное приложение онлайн-банка «СберБизнес» для комфортного ведения бизнеса со смартфона на iOS. Банк выложил приложение в App Store под названием AI dente. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если на смартфоне уже есть одна из предыдущих версий, ее рекомендуется обновить — это даст возможность воспользоваться самыми актуальными услугами и сервисами банка. К тому же старые версии приложения со временем перестанут поддерживаться. Если после скачивания в приложении не отображается доступ к банковским услугам, нужно активировать его по ссылке.

Мобильное приложение «СберБизнес» — полноценный профильный инструмент, объединивший в себе функции контроля, мониторинга и масштабирования бизнеса. Его пользователям доступны ключевые функции для взаимодействия с банком: платежи, переводы, управление зарплатным проектом и бизнес-картами, работа с электронным документооборотом, эквайрингом и другие решения.

В обновленном приложении в числе прочего можно воспользоваться подписанием платежей по QR-коду и новыми навыками ИИ-помощника на базе нейросетевой модели «ГигаЧат». В составе Бизнес-помощника — более 160 ИИ-агентов, каждый из которых владеет экспертизой по банковским и небанковским услугам для предпринимателей и может проконсультировать по разным бизнес-потребностям. В новой версии приложения также появилась возможность подключиться к режиму АУСН.

Благодаря обновленному дизайну и расширенным возможностям настройки интерфейса взаимодействовать с продуктами и услугами будет удобнее.

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Анна Лоевская, старший управляющий директор – директор департамента «Бизнес-помощник» Сбербанка: «Обновленный мобильный «СберБизнес» стал еще более надежным и безопасным инструментом предпринимателя. В актуальной версии появились новые варианты подписания платежей, расширились функции ИИ-помощника на базе «ГигаЧат». Это настоящий эксперт в своем деле, который знает и понимает потребности клиента и готов прийти на помощь 24/7. Мы рекомендуем скачать приложение как можно скорее, чтобы получить доступ ко всем новинкам СберБизнес».

Каждый месяц мобильное приложение «СберБизнес» используют 1,5 млн человек. При этом 662 тыс. предпринимателей открывают его каждый день, каждый второй из них не заходит в веб-версию — работает только с мобильным приложением.

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