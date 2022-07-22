Параллельный импорт не справляется. В России мощный всплеск продаж подержанных смартфонов

В России набирают обороты продажи подержанных смартфонов. В июне 2022 г. их было продано в 2,5 раза больше, нежели месяцем ранее. За новыми мобильниками россияне в магазины не спешат – их продажи в июне 2022 г. упали более чем на треть год к году. Эксперты связывают это с дефицитом новых устройств – многие бренды ушли из России, а параллельный импорт пока не может обеспечить прежние объемы ввоза.

Вторичный рынок выручает

В России впечатляющими темпами растет спрос на подержанную технику, в особенности на смартфоны, пишет «Коммерсант». За июнь 2022 г. он увеличился в 2,5 раза в сравнении с маем 2022 г., что неизбежно отражается на продажах.

Представитель неназванного крупного ритейлера техники сообщил изданию о ежемесячном 50-процентном скачке продаж бывших в употреблении мобильников. По его словам, происходящее на рынке подержанных смартфонов – это следствие общей ситуации в стране, на протяжении пяти месяцев находящейся под рекордным количеством санкций. «Новые устройства пока не могут обеспечить прежний уровень повышения продаж по причине сохраняющегося дефицита устройств на рынке», – заявил собеседник издания.

Смирившись с тем, что по ряду причин купить желаемое новое устройство возможности нет, россияне, тем не менее, не ринулись скупать БУ-технику малоизвестных брендов. Они предпочитают устройства давно проверенных производителей, известных по всему миру. В топе продаж – смартфоны Apple и Samsung, прекративших поставки в Россию, а также Xiaomi и Huawei, сокративших свой импорт вдвое.

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На подержанные модели начального и среднего уровня россиян тоже не особо интересуют. Покупая бывший в употреблении смартфон, они чаще всего отдают предпочтение или флагманским, или почти флагманским устройствам, вне зависимости от выбранного бренда.

Первичный рынок сокращается

Чем чаще россияне обращаются к вторичному рынку при поиске нового для себя средства связи, тем активнее сокращается рынок первичный. По оценке источников «Коммерсанта», в июне 2022 г. продажи полностью новых устройств упали на 35,5% год к году в натуральном выражении. За этот месяц было реализовано 1,5 млн новых мобильников, тогда как еще в мае этот показатель был на уровне 1,7 млн. Впрочем, это тоже падение – продажи сократились на 11,8% по сравнению с маем 2021 г.

В денежном выражении ситуация еще более удручающая. По результатам июня 2022 г. продажи новых смартфонов просели на 38,7% год к году, остановившись на отметке 32,5 млрд руб. В мае 2022 г. ритейлеры наторговали на 39,3 млрд руб., и это на 17,4% меньше, чем годом ранее.

Статистика видит не все

Российские власти еще в апреле 2022 г. легализовали параллельный импорт. Это тот же «серый» импорт, но занимаются им не мелкие фирмы и не частные «челночники», а крупные ритейлеры. Список брендов, товары которого подпадают под условия параллельного импорта, насчитывает две сотни позиций.

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Этот импорт заработал в России в конце мая 2022 г. Тем не менее, статистика продаж не учитывает «серые» устройства. С другой стороны, если россияне активно скупают подержанную электронику, параллельный импорт с нужными объемами ввоза, вероятнее всего, не справляется.

На это указал один из источников «Коммерсанта», добавив, что итоговые продажи новых смартфонов за 2022 г. с высокой степенью вероятности сильно просядут. «Раньше в России за год продавалось порядка 30 млн новых смартфонов, однако в нынешних условиях из-за дефицита устройств и недостаточного объема параллельного импорта, а также из-за снижения покупательской способности населения этот показатель будет заметно ниже», – сказал он.

Следует отметить, что ввезенные по параллельному импорту новые смартфоны в ряде случаев могут стоить на 20% дороже в сравнении с аналогичными моделями, импортированными в Россию легально. На росте цен, как сообщал CNews, скажутся в том числе и гарантийные обязательства, которые до санкций выполняли производители. Теперь же они ложатся на плечи ритейлеров. Рост цен едва ли привлечет россиян в магазины.