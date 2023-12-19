Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности
|

Сбои в ИТ-системах приводят к потере данных на работе чаще, чем кибератаки: исследование

Вирусы и кибератаки — не главная причина потери личных и рабочих данных россиян. Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с ИТ-компанией «Киберпротект» провели исследование и выяснили, что в 45% случаев данные теряются из-за сбоев ИТ-систем или человеческого фактора. В ходе исследования установили, какая информация пропадает чаще всего, что люди делают для предотвращения потерь и как на это влияет культура кибербезопасности в компаниях.

Что находится под угрозой?

Каждый четвертый (25%) опрошенный признался, что сталкивался с потерей рабочих данных. И виноваты тут вовсе не вирусы — по крайней мере, не они чаще всего являются причиной утраты информации. В 45% случаев виновны были сбои в ИТ-системе, в 33% — поломка устройства и программные ошибки, в четверти случаев люди сами забывали пароль или удаляли важные файлы случайно. И только 18% тех, кто когда-либо терял данные, ответили, что ответственно за это было вредоносное ПО.

За какие данные люди опасаются больше всего? Это личные фотографии и видео — так ответили 59% респондентов. Причем женщины обеспокоены этим сильнее, чем мужчины (74% против 48%). Весомыми для россиян являются также потери рабочих документов (44%) и переписок без возможности их восстановления (33%).

Культура кибербезопасности в компаниях

Знают ли сотрудники российских компаний как защитить корпоративные данные от потери? Опрос показал, что большинство компаний (58%) в принципе не проводит никаких тренингов по кибербезопасности. Если обучения проводятся, то чаще всего это происходит раз в полгода (21% из тех, у кого бывают такие тренинги) или раз в квартал (19%).

При этом тема безопасности данных беспокоит россиян — хотя бы иногда 84% опрошенных переживали о сохранности своих данных. Примечательно, что в отделах финансов и бухгалтерии больше всего сотрудников (45%) — испытывают сильное беспокойство по поводу потери данных и поэтому предпринимают меры, чтобы этого не произошло.

Как защититься?

Основная стратегия защиты от безвозвратной потери данных — резервное копирование. Однако регулярным резервным копированием занимаются всего 34% опрошенных: 48% из них загружают данные на внешний носитель — это может быть жесткий диск или выделенный сервер — через специальные программы. Остальные копируют вручную.

В топ-3 способа защиты данных от потери или утечки среди респондентов вошли двухфакторная аутентификация (67% опрошенных используют ее), ограничение доступа к личным устройствам и аккаунтам (63%) и аккуратное использование личных данных в социальных сетях (62%).

На какую господдержку могут рассчитывать ИТ-компании в 2023 году
поддержка ит-отрасли

«К сожалению, потеря данных происходит даже в самых защищенных системах, и эту проблему часто недооценивают, — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект». — Лучший способ сохранить информацию и предотвратить потерю данных — регулярно делать резервные копии. Здесь мы рекомендуем придерживаться золотого правила «3-2-1»: создавайте не менее трех копий каждого файла; храните копии как минимум на двух разных типах носителей; создавайте одну копию на удаленном носителе (в облаке), на случай локального происшествия».

***

hh.ru — платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. компаний. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Решениями компании пользуются организации любого масштаба, которые заинтересованы в киберзащите, сохранности данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты «Киберпротекта» входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами

В России новая схема обмана россиян по телефону. Чтобы украсть все деньги абонента, теперь пугают сроком действия SIM-карт. Опрос

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Утечки персональных данных стал кошмаром для бизнеса. Штрафы выросли в разы, впереди уголовная ответственность

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт»

За утечки данных в России собрались сажать в тюрьму. ИТ предупреждает, что развитие искусственного интеллекта остановится

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще