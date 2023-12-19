Сбои в ИТ-системах приводят к потере данных на работе чаще, чем кибератаки: исследование

Вирусы и кибератаки — не главная причина потери личных и рабочих данных россиян. Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с ИТ-компанией «Киберпротект» провели исследование и выяснили, что в 45% случаев данные теряются из-за сбоев ИТ-систем или человеческого фактора. В ходе исследования установили, какая информация пропадает чаще всего, что люди делают для предотвращения потерь и как на это влияет культура кибербезопасности в компаниях.

Что находится под угрозой?

Каждый четвертый (25%) опрошенный признался, что сталкивался с потерей рабочих данных. И виноваты тут вовсе не вирусы — по крайней мере, не они чаще всего являются причиной утраты информации. В 45% случаев виновны были сбои в ИТ-системе, в 33% — поломка устройства и программные ошибки, в четверти случаев люди сами забывали пароль или удаляли важные файлы случайно. И только 18% тех, кто когда-либо терял данные, ответили, что ответственно за это было вредоносное ПО.

За какие данные люди опасаются больше всего? Это личные фотографии и видео — так ответили 59% респондентов. Причем женщины обеспокоены этим сильнее, чем мужчины (74% против 48%). Весомыми для россиян являются также потери рабочих документов (44%) и переписок без возможности их восстановления (33%).

Культура кибербезопасности в компаниях

Знают ли сотрудники российских компаний как защитить корпоративные данные от потери? Опрос показал, что большинство компаний (58%) в принципе не проводит никаких тренингов по кибербезопасности. Если обучения проводятся, то чаще всего это происходит раз в полгода (21% из тех, у кого бывают такие тренинги) или раз в квартал (19%).

При этом тема безопасности данных беспокоит россиян — хотя бы иногда 84% опрошенных переживали о сохранности своих данных. Примечательно, что в отделах финансов и бухгалтерии больше всего сотрудников (45%) — испытывают сильное беспокойство по поводу потери данных и поэтому предпринимают меры, чтобы этого не произошло.

Как защититься?

Основная стратегия защиты от безвозвратной потери данных — резервное копирование. Однако регулярным резервным копированием занимаются всего 34% опрошенных: 48% из них загружают данные на внешний носитель — это может быть жесткий диск или выделенный сервер — через специальные программы. Остальные копируют вручную.

В топ-3 способа защиты данных от потери или утечки среди респондентов вошли двухфакторная аутентификация (67% опрошенных используют ее), ограничение доступа к личным устройствам и аккаунтам (63%) и аккуратное использование личных данных в социальных сетях (62%).

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«К сожалению, потеря данных происходит даже в самых защищенных системах, и эту проблему часто недооценивают, — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект». — Лучший способ сохранить информацию и предотвратить потерю данных — регулярно делать резервные копии. Здесь мы рекомендуем придерживаться золотого правила «3-2-1»: создавайте не менее трех копий каждого файла; храните копии как минимум на двух разных типах носителей; создавайте одну копию на удаленном носителе (в облаке), на случай локального происшествия».

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hh.ru — платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. компаний. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Решениями компании пользуются организации любого масштаба, которые заинтересованы в киберзащите, сохранности данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты «Киберпротекта» входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.