Самая большая доля новых МСП — в сферах курьерских услуг, рекрутинга и ИТ

Почтовая связь и курьерские услуги, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, а также ИТ за девять месяцев 2024 г. стали сферами с максимальной долей новых предприятий от общей численности МСП. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Так, за девять месяцев 2024 г. среди МСП, занятых в деятельности почтовой связи и курьерской деятельности, 31,7% — это новые предприятия. Всего за этот период создано 4,3 тыс. новых МСП, а их общая численность достигла 13,492 тыс. Среди предприятий в сфере трудоустройства и подбора персонала за январь-сентябрь 2024 г. доля новых субъектов МСП составила 27,9%, 3,34 тыс. из 11,9 тыс. предприятий. Еще одной областью, имеющей наибольшую долю новых субъектов МСП с начала 2024 г., стала ИТ, где данный показатель составил 22,8% (11,106 тыс. из 48,7 тыс. предприятий).

«Увеличение доли новых МСП в этих сферах обусловлено сразу несколькими факторами, основными из которых является повышенный спрос и расширение мер господдержки для предприятий определенных отраслей. Благодаря этому в 2024 г. активизировалось создание новых предприятий в целом ряде сфер, таких как почтовая и курьерская деятельность, подбор персонала и трудоустройство, а также отрасль информационных технологий. По итогам первых девяти месяцев текущего года в этих сферах в среднем каждое четвертое малое или вреднее предприятие являлось вновь созданным», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

В 2023 г. в числе лидеров также была сфера почтовой связи и курьерской деятельности, где доля созданных компаний и ИП составляла 36,5%. Общее число МСП в ней за год составило 4,4 тыс. при общей численности 11,9 тыс. предприятий. Также впереди других областей оказалась сфера трудоустройства и подбора персонала, где доля новых предприятий составила 32,1% (3,5 тыс. из 10,9 тыс. МСП в этой сфере). В розничной торговле (за исключением торговли авто- и мототранспортом) и в образовании доля новых малых и средних предприятий составила 27,3%. При этом число новых МСП составило 398,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно при общей численности 1,5 млн и 76,9 тыс. предприятия.

По итогам 2022 г. сфера почтовой связи и курьерской деятельности тоже была в лидерах: доля новых субъектов МСП составляла 29,4% — 2,9 тыс. из 10 тыс. предприятий. В сфере специализированного строительства доля новых МСП была на уровне 26% — 77,5 тыс. из 29,9 тыс. предприятия. Новые МСП в сфере обслуживания зданий и территорий имели долю 25,4% — 11,8 тыс. из 46,5 тыс.

За 2021 г. доля новых МСП в сфере почтовой связи и курьерской деятельности составила 29,7% — 2,7 тыс. из 9,1 тыс. предприятий. В области трудоустройства и подбора персонала аналогичный показатель был на уровне 25,9% — 2,5 тыс. новых МСП из 9,6 тыс. предприятий. В образовании, а также деятельности по обслуживанию зданий и территорий доля новых МСП составила 25,8% — 11,4 тыс. из 44,1 тыс. предприятий и 15,9 тыс. из 61,6 тыс. представителей малого и среднего бизнеса в данной области.

Напомним, господдержка и развитие МСП в России осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он реализуется по инициативе Президента Владимира Путина.