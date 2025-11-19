В России доля женщин-предпринимателей в ИТ и химпроизводстве выросла до 50%

Доля женщин-предпринимателей в сфере информационных технологий и химического производства в России достигла 50%, сообщает «Корпорация МСП» в День женского предпринимательства. Еще пять лет назад в области ИТ этот показатель был на уровне 38%, а в производстве химических веществ – 33%. Также за этот период выросло число женщин-предпринимателей, занимающихся производством пищевых продуктов (с 46 до 53%), а также складской и транспортной деятельностью (с 25 до 33%). Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Всего на сегодняшний день в России почти 1,9 млн женщин осуществляют предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (это 41% всех ИП в России). Еще около 6,5 млн женщин зарегистрированы в качестве самозанятых граждан (44% всех самозанятых).

«В предпринимательстве уже давно стерлись гендерные границы, женщины успешно реализуют свои бизнес-идеи в самых разных отраслях. Они производят изделия для металлургии и ТЭК, ремонтируют компьютеры и пишут ПО, открывают ветеринарные клиники и управляют автопарком такси для детей. С начала 2025 г. они открыли более 300 тыс. новых ИП. Это 43% от общего числа вновь созданных ИП в стране. Учитывая, что в последние пять лет общее число женщин-предпринимателей в России остается стабильным на уровне 40%, в перспективе можно ожидать увеличение доли женщин-ИП. Причем мы видим, что в последние годы женщины активно открывают бизнес в нишах, которые освободились после ухода иностранных производителей. Например, они запускают свои бренды одежды, производят косметику и успешно ведут бизнес в сфере ИТ. Причем женщины чаще обращаются и получают государственную поддержку. 48% действующих женщин-ИП пользовались различными инструментами развития бизнеса. У мужчин эта доля составляет 40%», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Самая высокая доля женщин-предпринимателей сейчас наблюдается в сфере социальных услуг (84%), производства одежды (72%), туристических агентств (71%), образования (70%), права и бухгалтерского учета (67%), ветеринарии (60%), страхования (60%) и HR (58%).

«Можно сказать, что женщины в бизнесе более самостоятельны. Среди ИП, имеющих наемных работников, средняя занятость на одну женщину-ИП составляет 4,8 человек, в то время как у мужчин этот показатель – 5,5 человек. Что касается возраста, то тут доля женщин-предпринимателей до 35 лет чуть ниже, чем мужчин – 24% против 26%. При этом у нас в стране есть 28 девушек, зарегистрированных в качестве ИП в возрасте 14 лет – это самые молодые предпринимательницы страны. Кто-то занимается торговлей, кто-то сельским хозяйством. А самой опытной предпринимательнице России исполнился 101 год, она писательница и имеет свой бизнес в сфере художественного творчества», — сказал Исаевич.

В числе регионов-лидеров по увеличению доли женщин в бизнесе за пять лет находятся Москва (рост с 38% до 44%), Санкт-Петербург (рост с 39% до 42%), Карачаево-Черкесская Республика (рост с 42% до 45%), Республика Тыва (рост с 54% до 56%), Республика Татарстан (рост с 39% до 41%), Республика Адыгея (рост с 38% до 39%), Московская область (рост с 39% до 40%), Чукотский автономный округ (рост с 37% до 38%), Ивановская область (рост с 40% до 41%), Краснодарский край (рост с 42% до 43%).