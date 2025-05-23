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«Корпорация МСП»: поколение миллениалов в малом бизнесе сменяется поколением Z

В России зарегистрировано почти 1,2 млн индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет. Это каждый четвертый ИП в России, отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Сегодня в России почти 4,5 млн индивидуальных предпринимателей. А каждый четвертый из них – это молодежь до 35 лет. Причем сейчас мы видим трансформацию внутри самого сегмента молодежного предпринимательства - поколение миллениалов сменяется поколением Z. Доля «зумеров» среди ИП выросла с 4% до более чем 6%. А доля миллениалов за последние пять лет сократилась с 30% до 26%», – сказал Александр Исаевич.

Он добавил, что за последний год количество индивидуальных предпринимателей до 35 лет в сфере ИТ выросло на 22%. Также в число отраслей-лидеров по приросту молодежи вошла сфера трудоустройства и подбора персонала (+35%).

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Цифровизация

По итогам I квартала 2025 г. прирост числа молодых предпринимателей относительно аналогичного периода 2024 г. составил около 2%. Наибольший прирост фиксируется в Республике Калмыкия (+33%), Чеченской Республике (+32%) и Удмуртской Республике (+25%).

В настоящее время около 6,7 млн молодых людей в возрасте до 35 лет являются самозанятыми. Это больше половины (52%) от общего числа самозанятых в России. В 2024 г. их количество составляло 5,3 млн человек. Таким образом, за год их численность выросла более чем на четверть (на 26%). Около 193 тыс. самозанятых также зарегистрированы в статусе ИП.

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