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Быстро взыскать долги с компаний поможет «Контур.фокус»

Теперь «Контур.фокус» предоставляет информацию о банковских счетах юрлиц не только из «Контур.экстерна» и с сайтов компаний, но и из решений о приостановлении операций по счетам ФНС. Узнать эту информацию самостоятельно довольно сложно. Чаще всего она недоступна, а получение ее из ФНС может занять до трех недель. «Фокус» же покажет, в какие банки можно обратиться за взысканием, в один клик. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Еще сервис укажет, какой банковский счет наиболее актуальный: под каждым счетом находится дата его упоминания в ФНС или на сайте компании. Это нужно для того, чтобы решить, в какой банк обратиться за взысканием в первую очередь. После выбора банка необходимо отправить туда исполнительный лист. Если на счетах есть деньги, вам отправят их в течение одного-двух дней.

Василий Прокопьев, руководитель сервиса «Контур.фокус»: «Ежедневно команда “Контур.фокуса” работает над функциональностью сервиса, чтобы пользователи могли быстро получать актуальную информацию из разноплановых источников и легко анализировать ее. Информация о банках, в которых открыты счета, — это про быстроту реакции. Когда компания знает, в какой банк можно отправить исполнительный лист, взыскать долги с контрагента получается гораздо быстрее».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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