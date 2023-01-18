Проверить наличие судебных дел у физлица теперь можно в «Контур.фокусе»

В «Контур.фокусе» появилась возможность искать уголовные, административные и гражданские дела по ФИО их фигурантов. Функция особенно пригодится тем, кто хочет проверить руководителей, учредителей компаний или кандидатов на работу. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сейчас в «Контур.фокусе» находится более 100 млн дел за период с 2005 по 2023 гг. Данные собираются из официальных источников и обновляются каждый месяц. Чтобы узнать, является ли человек фигурантом дела, нужно ввести его ФИО в кавычках в поисковой строке сервиса и перейти во вкладку «Суды общей юрисдикции».

Для более точного результата поиска, можно использовать фильтры: по региону, типу судопроизводства и стороне дела. Фокус не показывает персональные данные физлиц, кроме их ФИО. Поэтому есть вероятность, что на экране отобразятся судебные дела не искомого человека, а полного его тезки. Сведения не могут быть прямым доказательством участия человека в судебном деле, но могут стать сигналом для дополнительной проверки.

Василий Прокопьев, руководитель «Контур.фокуса»: «При проверке контрагентов стоит уделить особое внимание изучению информации о владельцах компаний и лицах, занимающихся управлением организацией. Поэтому мы посчитали важным реализовать возможность поиска судебных дел по судам общей юрисдикции. Новая функциональность позволяет пользователям найти судебные дела из любой точки России и сделать предварительный вывод о репутации контрагента. Команда “Контур.фокуса” опирается на максимум источников, поддерживает актуальность данных и помогает легко анализировать информацию».

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