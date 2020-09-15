Знаменитый электромобильный стартап годами обманывал весь мир и дорос до стоимости $20 млрд. Видео

Компанию Nikola, разрабатывающую электрогрузовики, уличили в крупном обмане – в официальном проморолике компании ее автомобиль One не мог ехать самостоятельно ввиду отсутствия у него электрического и любого другого двигателя. Это не единственная ложь, обнаруженная экспертами Hindenburg Research, к тому же компания за шесть лет существования так и не выпустила с конвейера ни один автомобиль.

Многолетняя ложь

Стартап Nikola, занимающийся разработкой электрических грузовиков, четыре года обманывал клиентов и партнеров. В снятом в 2016 г. проморолике был запечатлен автомобиль Nikola One, который физически не мог ехать самостоятельно, о чем производитель умалчивал все эти годы.

Компания Nikola была основана в 2014 г. По утверждению ее руководства, в ее активе имеется некая передовая технология водородных топливных элементов, используемых в ее электромобилях. Подробности о ней она не приводит, как и другие доказательства ее существования.

На подлог в ролике стартапа указала исследовательская компания Hindenburg Research, опубликовавшая в начале сентября 2020 г. большой отчет о деятельности Nikola и том, как стартап распространяет заведомо ложную информацию о технологиях, применяемых в ее грузовиках. В рекламе грузовик, по утверждению экспертов, был просто отбуксирован на холм, чтобы затем скатиться с него для красивого кадра.

Электрогрузовик Nikola One

Представители Nikola заявили, что запечатленная в рекламном ролике машина была оснащена полностью рабочими аккумуляторами, коробкой передач, рулевым управлением и другими агрегатами. Однако они не упоминали о функционирующем электродвигателе или другой системе, приводящей колеса грузовика в движение.

«Nikola никогда не утверждала, что грузовик двигался за счет собственной силовой установки. В описании к видео в социальных сетях было указано "В движении", но не "Едет самостоятельно" или "Едет за счет двигателя"», – сказано в официальном заявлении компании.

Чем недовольны исследователи

Эксперты Hindenburg Research, специализирующейся на судебно-финансовых исследованиях в своем отчете относительно Nikola привели довольно большой список проблем компании, и в конце отметили, что она «построена на лжи», и что «раньше никогда не сталкивались со столь масштабным обманом в публичной компании». Это коснулось не только рекламы грузовика Nikola One.

Проморолик, скрывающий ложь Nikola

Они утверждают, что Nikola обманывает не только потребителей, но также своих партнеров и инвесторов, заявляя о наличии в ее распоряжении «особой» технологии водородных топливных элементов, которая в реальности не существует.

Источниками информации при проведении исследования, по заявлению авторов отчета, стали телефонные звонки, электронные письма и текстовые сообщения со множеством ложных высказываний гендиректора и основателя компании Тревора Милтона (Trevor Milton).

Специалисты Hindenburg Research раскритиковали и заявления Nikola о том, что крыша здания в Фениксе (Аризона, США) в котором головной офис компании, оборудована массивом солнечных батарей суммарной мощностью 3,5 МВт (мегаватта). В качестве доказательства они привели аэрофотоснимки этого здания, на которых эти батареи отсутствуют.

Тревор Милтон без промедления отреагировал на публикацию отчета Hindenburg Research. Он назвал его ложью, добавив, что Hindenburg Research попросту хочет сыграть на падении стоимости акций его компании.

Автомобилей еще нет, и их негде строить

За шесть лет своего существования Nikola так и не начала серийное (и даже мелкосерийное) производство своих электромобилей. Между тем, ее модельный ряд регулярно пополняется – к примеру, сегмент грузовиков включает четыре модели – Nikola One, Two, Tre и Refuse. В ассортименте компании также есть электрический пикап Badger и два багги – «гражданский» NZT и «военный» Reckless. Для любителей перемещаться по воде Nikola предлагает гидроцикл Wav, но он, как и другая продукция компании, пока недоступен для приобретения – она предлагает оформить на него предзаказ всего лишь за $100.

Новейший пикап Badger, который Nikola тоже пока не производит

Несмотря на тот факт, что за шесть лет Nikola так и не выпустила ни один автомобиль, количество ее заказов растет. Как пишет Forbes, по состоянию на начало лета 2020 г. их сумма составляла в пределах $10 млрд, и среди заказчиков числилась крупная пивоваренная компания Anheuser-Busch. Для своих нужд она запросила производство 800 грузовиков.

В модельном ряду Nikola с несуществующими наземными видами транспорта соседствуют водные

Запуск производства электрогрузовиков Nikola запланировала на 2021 г. более точную дату в компании не раскрывают. Собственных заводов по выпуску транспортных средств в активе стартапа нет.

Компания-пузырь

По итогам I квартала 2020 г. выручка компании, собирающейся конкурировать с Tesla, составила всего $58 тыс. (именно тысяч). 4 июня 2020 г. Nikola провела IPO, дебютировав на бирже NASDAQ. В конце первого дня торгов стоимость ее акций достигла $33,75 за штуку, а рыночная капитализация приблизилась к $12 млрд. По состоянию на 15 июня 2020 г., пишет Yahoo Finance ее капитализация превысила $20 млрд, а к 15 сентября 2020 г. она снизилась до $12,86 млрд.

В 2018 г. Nikola попыталась «заработать» на Tesla $2 млрд, подав против нее иск за нарушение ее патентов при разработке собственного грузовика Semi. В иске было сказано, что Tesla частично заимствовала идеи дизайна автомобилей Nikola и ряд технических характеристик.

Во внешности грузовиков Nikola и Tesla действительно есть определенное сходство

Примечательно, что обе компании названы в честь ученого и изобретателя Николы Тесла (Nikola Tesla), но при этом Tesla была основана на 11 лет раньше Nikola – в 2003 г.