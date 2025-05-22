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Ростелеком БФТ-Холдинг ЕНСИ Единая система управления нормативно-справочной информацией


Система призвана обеспечить единообразие справочной и реестровой информации и сбор сопоставимых данных из разных информационных систем

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «БФТ-Холдинг» представил новую версию MDM-системы «БФТ.ЕНСИ» 1
05.12.2024 «БФТ-Холдинг» и Wone IT объединят усилия для продвижения ИТ-проектов в различных отраслях экономики 1
22.08.2024 «БФТ-Холдинг» и Smart technologies заключили партнерское соглашение 1
29.07.2024 «БФТ-Холдинг» и компания Merlion подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.07.2024 «БФТ-Холдинг» и «Норбит» поддержат цифровизацию крупного бизнеса 1
02.02.2024 «БФТ-Холдинг» и ГК «РосИнтеграция» заключили партнерское соглашение 1
06.12.2023 БФТ-Холдинг и Axoft заключили партнерское соглашение 1
06.12.2023 «БФТ-холдинг» и Axoft заключили партнерское соглашение 1
21.06.2023 «БФТ-холдинг» и MONT заключили соглашение о партнерстве 1
21.06.2023 БФТ-Холдинг и MONT заключили соглашение о партнёрстве 1
25.08.2022 «БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами 1
28.07.2022 «БФТ-холдинг» представил обновленную концепцию Региональной системы управления данными 1
14.01.2022 «БФТ-холдинг» выпустил систему «БФТ.Управление активами» для автоматизации управления эксплуатацией имущества 1
10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией 1
11.06.2020 БФТ представили собственную реализацию региональной системы управления данными 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

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Merlion - Мерлион 841 1
Ланит - Норбит - Norbit 380 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 149 1
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