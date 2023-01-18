Больше 100 сервисов Социального фонда представлено на портале госуслуг

103 сервиса Социального фонда России (СФР) работает на портале госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности фонда включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей. Об этом CNews сообщили представители отделения СФР по Москве и Московской области.

За 2022 г. на «Госуслуги» было выведено порядка 40 новых сервисов фонда. В частности, электронное заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений. Также на портале теперь можно оформить уход за инвалидами и пожилыми.

Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы заявлений для назначения мер поддержки семьям военных и пострадавшим от радиации. Соответствующие сервисы позволяют дистанционно назначить компенсацию за проживание в радиоактивной зоне или работу на такой территории. Через портал также можно получить компенсацию на оздоровление и ежемесячную компенсацию на молочное питание детей до трех лет.

Помимо этого, на «Госуслугах» представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую книжку и пенсионный счет. Инвалиды и их представители могут получить технические средства реабилитации, зарегистрировать автомобиль для парковки на специальных местах и оформить путевку в санаторий для лечения.

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Подать заявление на портале можно в несколько кликов. Для получения услуг требуется подтвержденная учетная запись.