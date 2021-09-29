Разделы

Госрегулирование Интеграция ИТ в госсекторе Техника
|

Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы

Президент поручил обеспечить к 2023 г. использование в дистанционных образовательных технологиях исключительно государственных информационных ресурсов.

Государственные инфосистемы в образовании

Правительство совместно с комиссией государственного совета России по направлению «Образование» обязали обеспечить к 1 января 2023 г. использование в дистанционных образовательных технологиях и общеобразовательных программах исключительно государственных информационных ресурсов.

Обязательство входит в перечень поручений, который президент России Владимир Путин утвердил по итогам заседания президиума Государственного совета России, состоявшегося 25 августа 2021 г. Об этом сообщает сайт Кремля.

Назначение ответственных лиц

Министерство просвещения также наделили правом раз в полгода проводить экспертизу содержания и лицензирования электронных образовательных ресурсов по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования.

photo20210929114959.jpg

Президент поручил обеспечить использование в дистанционных образовательных технологиях только государственных информационных ресурсов

До 1 марта 2022 г. должен быть подготовлен доклад с рассмотрением вопросов об исключении из законодательства об образовании понятия «образовательная услуга», а также об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в интернете.

Ответственными за выполнение этих поручений из перечня назначены председатель Правительства Михаил Мишустин и Игорь Васильев.

Новые технологии

На вышеупомянутом заседании президиума Госсовета Путин подчеркнул значение новых технологий в приобретении новых знаний: «Уже в этом году все школы страны должны получить не просто доступ к интернету, а к скоростному интернету». Цифровизация, по словам президента, — дополнение, а не отказ от традиционного образовательного процесса.

В сентябре 2021 г. CNews сообщал о создании электронных личных дел для школьников и детсадовцев Москвы. Электронные досье должны быть оформлены по единому стандарту и содержать сведения об ученике, его родителях и статусе межведомственной проверки. При этом доступ к данным ребенка может получить только администрация школы и классный руководитель. Электронная система разработана столичным департаментом образования и науки и городским департаментом информационных технологий.

Дарья Лебедева

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал»

Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021"

Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии

Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности

Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool

Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD

Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей

Показать еще

Наука

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев

Интерфейс мозг-компьютер на нейрозернах — шаг к недостижимым ранее знаниям

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture