В России создан БПЛА, умеющий прокладывать по воздуху оптоволоконные линии связи

В Новосибирске создали дрон, предназначенный обеспечить связь в районах, где она по каким-то причинам отсутствует. Для этого он по воздуху разматывает оптоволоконный кабель до точки назначения.



Уникальная разработка

В Новосибирске разработали БПЛА, способный экстренно развернуть защищенную линию связи на расстояние до 20 километров, сообщил ТАСС инженер проекта Иван Михлин.

Основное преимущество такого канала связи в том, что дрон прокладывает оптоволоконный кабель, обеспечивая стабильную, помехоустойчивую и защищенную передачу данных.

По словам Михлина, это уникальная разработка, предназначенная для работы в районах, где связь как таковая невозможна по искусственным или естественным причинам: «Об аналогах именно подобного комплекса я не слышал».

freepik/kjpargeter Уникальный дрон отечественной разработки сможет по воздуху проложить оптоволоконный кабель для экстренной связи

Серийное производство планируется начать в 2026 г. Компоненты дрона достаточно легко заменимые и широко доступны.

Как работает дрон

Комплекс подходит для использования, например, в условиях электромагнитных помех, в районе спецоперации или при проведении аварийных работ. Он может обеспечить связь «непосредственно с человеком, который где-то застрял по тем или иным причинам», как сказал Михлин.

Разработанный БПЛА — мультироторный, то есть использует несколько винтов. Он поднимается в воздух и в процессе движения разматывает оптоволоконный кабель.

Управление осуществляется с наземной станции управления (НСУ) по оптическому каналу — без радиосигналов, что исключает перехват и помехи. По достижении цели один оператор подключает узел связи, который предоставляет ethernet-порты, Wi-Fi-сеть, IP-телефонию и интерфейсы для раций и гарнитур.

Связь в труднодоступных районах

В России есть территории, плохо обеспеченные услугами связи. В части населенных пунктов нет не только проводного интернета, но и мобильного. В некоторых отдаленных деревнях нет даже базовых станций сотовых операторов.

CNews писал в апреле 2024 г., что Президент России Владимир Путин поручил выделить 116 млрд руб. на развитие спутниковой связи в стране.

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) являются более совершенными по сравнению со спутниковыми (как геостационарными, так и низкоорбитальными), но с учетом сложной местности и низкой заселенности прокладка ВОЛС может быть коммерчески неэффективной.