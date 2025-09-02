Крупнейшие операторы связи запускают безлимитный доступ к мессенджеру Мах

Операторы связи из «большой четверки» начали предоставлять своим абонентам возможность использовать мессенджер Мах без ограничений. Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

У каких операторов есть услуга: T2, «Билайн», «МегаФон», МТС.

Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей. Подробные условия уточняйте у оператора.