Разделы

Бизнес Законодательство Телеком Мобильная связь
|

Цукерберг не позвонит. Из-за новых методов защиты от спама российским компаниям массово блокируют звонки клиентам

Операторы связи массово блокируют звонки компаний в рамках новых требований по борьбе с мошенниками, вступившими в силу 1 сентября 2025 г. «Режут» все звонки без разбора – компании не могут дозвониться клиентам. Операторы божатся, что всего лишь следуют новым требованиям властей. То же они говорили, когда блокировали все SMS от юрлиц в начале августа 2025 г.

Невходящие вызовы

Новые требования по защите россиян от звонков спамеров, вступившие в силу 1 сентября 2025 г., поломали коммуникацию честных коммерческих организаций. Как пишет «Коммерсант», они больше не могут связаться со своими клиентами – операторы связи блокируют все звонки юрлиц без разбора.

При этом сами операторы уверяют, что действуют в строгом соответствии с новыми нормами законодательства и палку не перегибают.

Новые требования – это, в числе прочего, предоставление абонентам возможности отказаться от рекламных звонков. В числе тех, кто пострадал от соблюдения операторами нового закона, оказались банки – источник «Коммерсанта» в финсекторе говорит, что россияне не могут получить даже звонок с кодом подтверждения.

callcenter700.jpg
FreePik
Действительно полезная инициатива вышла россиянам боком

По оценке этого источника, проблема кроется в прорехе в новом законе. «Сейчас нет официального определения "массового" звонка, и под запрет может попасть что угодно. Каждый оператор определяет и трактует это сам», – заявил он.

Во всем виноват абонент

Новые нормы закона позволяют абоненту любого оператора связи обратиться в компанию с заявлением об отказе от массовых звонков. Операторы обязаны принять это заявление и выполнить просьбу оператора. Единственное исключение – звонки от госорганов.

Если такое заявление не подавать, то спамеры продолжат названивать. Для примера, сотрудник CNews пока не стал обращаться к своему оператору связи (один из «большой четверки») и с начала сентября 2025 г. получил восемь рекламных звонков, большая часть которых – от «Т-Банка».

Мнение властей

Представители Минцифры заверили издание, что операторы связи располагают некими техническими решениями «для умной фильтрации» звонков, которая «блокировать звонки от юрлиц и ИП выборочно».

В ведомстве отдельно подчеркнули, что звонки от органов власти и подведомственных им организаций под блокировку не попали. Следовательно, они должны поступать абонентам.

«Массовые обзвоны часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями» – подытожили представители Минцифры.

Мнение операторов

Операторы из «большой четверки» настаивают на том, что в новом законе не прописано, какой звонков считать массовым спамом, а какой – просто массовым.

«Закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки мы обязаны заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые. Исключение составляют вызовы, прописанные в законе (осуществляемые по инициативе государственных органов и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления и т.д.).

Абоненты с 1 сентября (2025 г. – прим. CNews) могут отказаться от массовых вызовов «Личном кабинете» или в салоне «Мегафона». Блокировка звонков проходит на следующий день после получения от абонента соответствующего заявления», – сообщили CNews представители «Мегафона».

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи
Импортонезависимость

«Мы предупреждаем клиентов, что под него могут попасть полезные звонки от банков и организаций. Клиенты могут установить запрет от МАВ (массовые и/или автоматизированные вызовы – прим. CNews) путем подачи заявления в салоне связи или чат-боте в личном кабинете. Пока такие обращения немногочисленны», – сказали CNews представители Т2.

«Билайн» и МТС от комментариев отказались.

Ситуация повторяется

Едва ли подавляющее большинство россиян были удивлены, что после подачи заявления на запрет спам-звонков они перестали получать вообще все звонки от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В очень недалеком прошлом они уже были в похожей ситуации.

Как сообщал CNews, в начале августа 2025 г. все россияне перестали получать SMS-сообщения от организаций, в том числе и с кодами подтверждения операций. Причина тому – новые требования к операторам связи по ограничению спам-рассылок по SMS, которые вступили в силу 1 августа 2025 г.

При этом в тот раз лишение россиян нужных им SMS от юрлиц операторы связи аргументировали ровно так же, как и лишение звонков от организаций. Они уверяли, что всего лишь выполняют новые требования законодательства.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика

США нанесли двойной удар по мировому производству микросхем. TSMC больше не сможет держать на плаву свой завод в Китае

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Бизнес просит у Минцифры отсрочек от армии для физиков и непрофильных ИТ-шников

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: