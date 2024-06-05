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МТС: в Карелии продажи систем безопасности выросли в два раза к началу сезона отпусков

МТС зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала года самый высокий спрос на системы безопасности пришёлся на май. В Карелии продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая прошлого года в два раза в штуках.

Вместе с жителями Карелии больше других системы безопасности приобретали в Москве, Ставропольском крае, Владимирской и Нижегородской области. По мнению аналитиков МТС, рост продаж связан с желанием россиян обезопасить жильё в сезон летних отпусков.

Камеры видеонаблюдения становятся всё более доступными для покупателей. С начала года средняя цена снизилась на 2% до 3078 руб. Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

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