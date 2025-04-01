Дорогущие процессоры AMD массово «умирают» по неизвестной причине. Россияне в зоне риска

Пользователи ПК с процессорами Ryzen 7 9800X3D начали сталкиваться с выходом CPU из строя. Это один из новейших чипов AMD, который продается в России почти за 75 тыс. руб., что подвергает россиян риску остаться и без процессора, и без потраченных на него денег. Проблема касается и Ryzen 9 9950X3D, тоже не самого дешевого в мире процессора.

Беспроцессорный компьютер

Владельцы компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D начали повально жаловаться на выход из строя этих CPU. Как пишет Tom’s Hardware, первые случаи были зафиксированы в ноябре 2024 г., однако по прошествии почти полугода никто так и не выяснил причину поломки этих чипов.

Между тем, Ryzen 7 9800X3D продолжают ломаться. К моменту выхода материала с проблемой столкнулись, по меньшей мере, 100 человек по всему миру. Россияне не смогут избежать попадания в группу риска – несмотря на то, что AMD прекратила свои поставки в Россию весной 2022 г., ее процессоры по-прежнему продаются в отечественной рознице. Ryzen 7 9800X3D в данном случае – не исключение. Желающие установить его в свой компьютер могут воплотить это желание в жизнь в обмен почти на 75 тыс. руб. на момент публикации материала без системы охлаждения (OEM).

Зачем один, когда можно два

На Reddit опубликован постоянно пополняемый список жалоб на сгоревшие новейшие процессоры AMD. К началу апреля в нем было зафиксировано 108 случаев поломки Ryzen 7 9800X3D, но в этом перечне он не один.

AMD Многое указывает на то, что виной всему могут быть материнские платы

Также упомянуто два случае поломки немного менее дорого Ryzen 9 9950X3D, который в России на 1 апреля 2025 г. стоил около 67,5 тыс. руб. в комплектации OEM. Также есть еще 10 случаев поломки других чипов Ryzen 9000, но на этот раз базовых.

С одной стороны, 120 преждевременно завершивших свой жизненный цикл процессоров – это не так уж много, учитывая, что AMD продает тысячи чипов на новой архитектуре Zen 5. С другой стороны, малое количество вовсе не означает, что никакой проблемы нет.

Занятная статистика

Нельзя исключать, что источник этой проблемы кроется вовсе не в самом процессоре, а, к примеру, в материнской плате. В этом есть логика, потому что 98 сгоревших процессоров AMD были установлены в плату производства компании Asrock, «дочки» Asus. CNews писал об этом в феврале 2025 г.

Сама Asus – на втором месте с 16 случаями. За ними следуют MSI (пять случаев) и Gigabyte (единственный случай).

Но эксперты Tom’s Hardware не берутся с уверенностью утверждать, что виновата именно продукция Asrock. Ее материнские платы, как правило, стоят дешевле аналогов от конкурентов, что делает их очень популярными среди пользователей. В итоге их широкое распространение вполне могло отразиться на вышеприведенной статистике.

К тому же пока нет никакой связи между сгоревшим процессором AMD и конкретной моделью материнской платы Asrock – в перечне упоминаются несколько, включая B850M-X и X870E Taichi SKU.

Чипсет – это важно

На то, что проблема может крыться не в материнской плате, указывает тот факт, что больше всего фактов поломки новых чипов AMD зафиксирована в ПК, чья системная плата базируется на наборе логики X870. Его получают только самые топовые модели с качественной обвязкой всех ключевых узлов, включая схему питания процессора.

Из 120 зафиксированных случаев поломки новых процессоров AMD 49 связаны с платами на X870. На втором месте – B850 (36 случаев), а замыкает первую тройку B650 (16 случаев).

Ничего не понятно

AMD и компании, выпускающие материнские платы, до сих пор не нашли причину происходящего. Дорогие процессоры продолжают выходить из строя, а решения как не было, так и нет.

Справедливости ради стоит отметить, что Asrock со своей стороны попыталась хоть как-то помочь пользователям. Она выпустила обновление для BIOS своих плат, которое, по ее утверждению, должна была все починить. Asrock ссылалась на возможную некорректную работу процессоров с оперативной памятью. Однако перепрошивка BIOS, как опытным путем установили пользователи, желаемого результата не приносит.