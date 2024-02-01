«Ситилинк» привез в Россию игровой ноутбук на процессоре AMD 8 серии: Asus TUF Gaming A15 уже в продаже

В «Ситилинке» можно приобрести игровой ноутбук Asus TUF Gaming A15 на базе процессора AMD Ryzen 8 поколения. Новый чип Ryzen 9 8945HS в паре с дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 обеспечит комфортный игровой процесс и запас по мощности для ресурсоемких задач.

Ноутбук Asus TUF Gaming A15 (FA507UI) оснащен восьмиядерным процессором AMD Ryzen 9 8945HS с базовой тактовой частотой 4 ГГц, в режиме Boost она может достигать 5,2 ГГц. По первым тестам обновленного «камня» от AMD прирост в производительности может достигать до 11% в сравнении с Ryzen 5 7640HS. При сопоставлении результатов тестов с более мощным решением прошлого года, Ryzen 9 7940HS, прирост достигает 6%.

Объем кэша третьего уровня в процессоре нового поколения Ryzen 9 8945HS составляет 24 МБ. Конфигурация TUF Gaming A15 (FA507UI) комплектуется 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-5600, а объем внутреннего хранилища SSD-диска в этой версии составляет 1 ТБ. За графику отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 c 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Она обеспечит комфортный гейминг с высоким уровнем FPS на высоких настройках графики в разрешении до 2К.

Ноутбук оснащается дисплеем, изготовленным по технологии IPS с разрешением QHD (2560х1440 пикселей) и частотой обновления кадров 144 Гц. Помимо этого, игровая модель TUF Gaming A15 (FA507UI) поддерживает технологию G-Sync, которая подстраивает частоту кадров дисплея под количество FPS.

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Стоимость Asus TUF Gaming A15 FA507UI на старте продаж составит 184990 рублей.

Новинка доступна для покупки в мобильном приложении и на сайте «Ситилинка».