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«1С:Автоматизированная банковская система» — выпуск нового решения

Фирма «1С» совместно с Центром разработки «ИАС Диджитал» (IAS) объявляет о выпуске нового решения «1С:Автоматизированная банковская система» для комплексной автоматизации банков, включая управленческий учет, регламентированный учет, учет кредитов, учет депозитов, факторинговые и лизинговые операции, управление договорами, расчеты финансовой модели взаимоотношений с клиентами и ведение сделок. Тиражное решение ориентировано на банки, величина активов которых не превышает 150 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «ИАС Диджитал».

Программный продукт разработан на технологической платформе «1С:Предприятие 8.3», поддерживающей импортонезависимый стек технологий (процессоры «Байкал» и «Эльбрус», СУБД PostgreSQL, Postgres Pro, Tantor SE, Pangolin и Jatoba, ОС Linux и др.) и позволяющий обеспечить задачу перехода с иностранного ПО на отечественное программное обеспечение в банках в соответствии с указами Президента России № 166 от 30.03.2022 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России» и №250 от 01.05.2022 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России».

При принятии решения о выпуске нового продукта учитывалась стабильность, работоспособность и устойчивость при одновременной работе 12 тысю пользователей «1С:Предприятия» в одной информационной базе с использованием СУБД PostgreSQL от «» на операционной системе Linux, а также наличие у сети партнеров опыта более 600 внедрений решений «1С» в банках с подтверждением их успешности заказчиками.

В промышленной эксплуатации решения «1С:Автоматизированная банковская система» рекомендуется использовать версии платформы «Z» или «S», имеющие сертификаты ФСТЭК, подтверждающие соответствие требованиям по безопасности информации.

Конфигурация поставляется с полностью открытым кодом (кроме ознакомительной версии), что обеспечивает организациям-пользователям возможность внесения в нее любых изменений.

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Решение создано на основе «1С:Бухгалтерии» версии КОРП и дополняет типовые функциональные возможности отраслевой спецификой бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание (РКО); валютные операции; кредиты; депозиты; факторинговые операции; лизинговые операции; ценные бумаги; внебалансовые счета; события после отчетной даты (СПОД); риски; финансовое закрытие: операционный день, месяц, квартал, полугодие, год; бухгалтерская и другая информация, представляемая кредитной организацией в ЦБ РФ; налоговая отчетность и раздельный учет НДС; положения и требования 115-ФЗ; взаимодействие с БКИ; претензионно-исковая работа; обмен данными с внешними информационными системами.

Решение «1С:Автоматизированная банковская система» разработано на современной технологической платформе «1С:Предприятие 8.3», которая позволяет: организовать стабильную, устойчивую одновременную работу 12 тыс. пользователей; работать на импортонезависимом стеке технологий; обеспечить высокую надежность, производительность и масштабируемость системы; организовать работу с системой через Интернет, в режиме тонкого клиента или веб-клиент (через обычный интернет-браузер); создавать мобильные рабочие места с использованием планшетов и иных мобильных устройств; настраивать интерфейс для конкретного пользователя или группы пользователей с учетом роли пользователя, его прав доступа и индивидуальных настроек; использовать полностью открытый код и внесить доработки в систему; оптимизировать совокупную стоимость владения.

«Мы рады представить новое решение «1С:Автоматизированная банковская система», которое станет надежным инструментом для банков с активами до 150 млрд руб. Это решение не только отвечает современным требованиям безопасности и технологической независимости, но и обеспечивает высокую производительность и масштабируемость. Мы уверены, что решение поможет российским банкам эффективно автоматизировать свои процессы и сосредоточиться на развитии бизнеса», — сказал Артур Зубанов, исполнительный директор компании «ИАС Диджитал».

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