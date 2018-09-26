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Инверсия Банк XXI
ЦАБС Банк 21 век


26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 2
31.07.2017 Мобильная аудитория Сбербанка превысила число пользователей веб-версии 1
13.04.2017 Владбизнесбанк перевел учет банковских операций в ЦАБС «Банк 21 Век» 3
17.02.2017 КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век» 2
13.02.2017 Сбербанк адаптировал мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для незрячих 1
15.11.2016 Банк «Новопокровский» внедрил систему ДБО физических лиц от BSS 1
27.07.2016 «Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке 1
13.07.2016 Сбербанк запустил сервис «Копилка» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» 1
26.05.2016 «РБР-Банк» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» 1
11.05.2016 «Сбербанк Онлайн» будет предустановлен на новые смартфоны Huawei и Honor 1
15.04.2016 Сбербанк запустил проект по поддержке уличных артистов 1
25.02.2016 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «ИС Банке»: завершен первый этап проекта 3
15.01.2016 Сбербанк запустил виртуального помощника в Telegram 1
17.12.2015 Торжокуниверсалбанк перешел на ЦАБС «Банк 21 Век» 1
17.12.2015 «Сбербанк» представил «Сбербанк Онлайн» для Android с новым дизайном 1
14.12.2015 Число пользователей мобильных приложений «Сбербанк Онлайн» превысило 10 млн человек 1
09.12.2015 Сбербанк обновил «Сбербанк Онлайн» для iPhone 1
12.10.2015 Сбербанк обновил «Сбербанк Онлайн» для iPhone 1
14.09.2015 «Севастопольский Морской банк» развивает ИТ-инфраструктуру вместе с «Инверсией» 1
31.08.2015 «Инверсия-Кавказ» автоматизировала деятельность «МВС Банка» 1
13.08.2015 ЦАБС «Банк 21 ВЕК» пополнилась модулем «Документооборот с таможенными органами» 1
06.08.2015 Сбербанк обновил мобильный «Сбербанк Онлайн» 1
09.07.2015 МТС оборудовала офисы Поволжского банка «Сбербанка России» точками доступа Wi-Fi 1
22.06.2015 Проминвестбанк переходит на ЦАБС «Банк 21 Век» 1
19.06.2015 «Петербургский Городской Банк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век» 2
27.03.2015 «Тамбовкредитпромбанк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век» 1
17.03.2015 «Сбербанк» выпустил новую версию своего мобильного приложения для Android 1
11.03.2015 Денежные переводы «Лидер» запущены в «Крайинвестбанке» 1
11.03.2015 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «Финансово-расчетном центре» 2
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
18.02.2015 Омниканальность – главный тренд развития ДБО 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
15.01.2015 Более 1,2 млн человек подключены к интернет-банку «Сибирского банка Сбербанка» 1
14.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
17.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку 1
21.08.2014 Треть операций через банкоматы «Сбербанка» — это платежи за различные услуги 1
12.08.2014 Хакатон «Сбербанка»: разработчики мобильных финсервисов получили i1 млн 1
31.07.2014 Определены победители хакатона мобильных финансовых сервисов 1

Публикаций - 53, упоминаний - 66

Инверсия Банк XXI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Инверсия 64 13
Бифит - Bifit 41 5
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 3
iTeco - Ай-Теко 720 3
3770 2
Microsoft Corporation 11143 2
Samsung Electronics 5714 2
Сервионика - Servionica 164 1
I-Free 71 1
Орбита 23 1
Google LLC 7168 1
Huawei 2733 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 1
Telegram Group 702 1
Oracle Corporation 3360 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 18
ВТБ Банк Москвы 372 5
Уралсиб Банк 390 4
Citibank - Ситибанк 170 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
Бинбанк 184 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Visa International 1346 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Связь-банк 79 2
Сбербанк Сибирский банк 16 1
Платежный Центр РНКО 26 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Мособлбанк 17 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сбербанк Московский банк 68 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 11
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Умные платформы 499 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 21
Google Android 10751 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 5
Apple iOS 5742 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 38 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
Google Now 74 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Островский Святослав 41 9
Пиляр Елена 21 5
Рудковский Михаил 7 5
Шестаков Александр 35 4
Скурятина Елена 20 4
Новиков Александр 24 3
Евдокимов Максим 21 3
Кацоев Алексей 17 3
Ломоносов Алексей 4 3
Леушев Андрей 63 2
Максимов Алексей 8 1
Кирьянова Александра 42 1
Кузьмин Олег 10 1
Амириди Юлия 15 1
Соколов Александр 22 1
Бродерзон Александр 1 1
Образцов Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Россия - Пензенская область 349 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Саратовская область 346 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 518 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 3
CNews Analytics 1991 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767689, в очереди разбора - 671374.
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