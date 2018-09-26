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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инверсия Банк XXI
ЦАБС Банк 21 век
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 66
Инверсия Банк XXI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Инверсия 64 13
|Бифит - Bifit 41 5
|LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 3
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 3
|iTeco - Ай-Теко 720 3
|1С 3770 2
|Microsoft Corporation 11143 2
|Samsung Electronics 5714 2
|Сервионика - Servionica 164 1
|I-Free 71 1
|Орбита 23 1
|Google LLC 7168 1
|Huawei 2733 1
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 1
|Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 1
|Telegram Group 702 1
|Oracle Corporation 3360 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
|Островский Святослав 41 9
|Пиляр Елена 21 5
|Рудковский Михаил 7 5
|Шестаков Александр 35 4
|Скурятина Елена 20 4
|Новиков Александр 24 3
|Евдокимов Максим 21 3
|Кацоев Алексей 17 3
|Ломоносов Алексей 4 3
|Леушев Андрей 63 2
|Максимов Алексей 8 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Кузьмин Олег 10 1
|Амириди Юлия 15 1
|Соколов Александр 22 1
|Бродерзон Александр 1 1
|Образцов Александр 1 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767689, в очереди разбора - 671374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767689, в очереди разбора - 671374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru