«Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров

«Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров. Это позволило ускорить процесс прохождения этапа найма кандидатом до одного-двух дней.

«Х5 доставка» – бизнес-единица, которая создаёт и развивает сервисы для онлайн-доставки из торговых сетей и дарксторов X5 Group. Для обеспечения потребности в курьерах Х5 доставка запустила автоматизированную систему полного цикла. Это помогло повысить эффективность найма, сократить или совсем исключить ручной труд рекрутёров и перевести в цифровую плоскость все процессы подбора – от публикации вакансий до оформления кандидата. Х5 доставка, которая имеет представительства в 75 городах России, с помощью автоматизированной системы масштабировала подбор курьеров и стала нанимать их примерно в 5 раз быстрее.

Ранее Х5 доставка запустила пилотный проект по набору курьеров и во время тестового периода обеспечивала весь процесс в ручном режиме. Рекрутёры размещали вакансии на сайтах, собирали отклики, валидировали их, передавали данные для внутренней проверки, ждали, пока курьер пришлёт документы для трудоустройства, заключали договор. С помощью Skillaz весь процесс подбора курьеров перенесён на единую платформу.

ИТ-решение интегрировано с внутренними системами «Х5 доставки» и внешними ресурсами – карьерными сайтами и мессенджерами. Благодаря этому вакансии размещаются автоматически, а отклики централизованно собираются в системе и направляются специалистам колл-центра, которые созваниваются с курьерами для первичной оценки. На данный момент в системе более 155 тыс. курьеров. На всех этапах трудоустройства Skillaz отправляет необходимые нотификации специалистам и соискателям, исключая ошибки, возникающие из-за человеческого фактора. За 10 месяцев 7 специалистов по подбору персонала «Х5 доставки» смогли полностью обеспечить всю рекрутинговую воронку.

Система также позволяет выгрузить всю аналитику, связанную с процессом найма: срок закрытия вакансии, качество подбора, информацию об опыте кандидатов и каналах, откуда они приходят, записи телефонных разговоров с соискателями – рекрутёр всегда может обратиться к деталям. Так, с начала внедрения цифрового решения в «Х5 доставку» было принято свыше 6,5 тыс. новых курьеров и сборщиков.

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После успешного оформления курьер загружает мобильное приложение Х5, где может видеть заказы на доставку, делать отметки об их статусе и о своём маршруте. Система поиска интегрирована с приложением «Х5 доставка», данные и документы курьера подгружаются автоматически, что позволяет сразу приступать к работе.

«X5 доставка» активно развивается, сохраняя при этом высокий уровень сервиса и скорость работы. Автоматизация найма стала для нас приоритетной задачей – прежде всего, для обеспечения роста трафика заказов без потери в качестве. Благодаря новой платформе нам удалось отказаться от ряда устаревших инструментов и перевести весь процесс подбора в цифровой формат, сделав его максимально комфортным и понятным как для кандидатов, так и для рекрутёров. Сегодня с помощью платформы наш HR-специалист в среднем экономит до 60 рабочих часов в месяц. При этом и кандидат получает быстрый отклик от компании, у него появляется возможность стать курьеров в тот же день, когда он к нам обратился», — сказала Олеся Кадничанская, директор по персоналу «Х5 доставки».

«Эффективное внедрение ИТ-решений сопряжено с полным пониманием бизнес-задач компании. Сегодня крайне важно снижать затраты на рекрутинг и перестраивать HR-процессы бизнеса для повышения эффективности сотрудников. Наша система позволила X5 Digital автоматизировать найм курьеров и добиться желаемого результата для команды», — отметила Анна Нефедова, руководитель проектов Skillaz.