Skillaz автоматизировали прием студентов на магистерскую программу Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и Skillaz создали и запустили автоматизированный процесс сбора документов у абитуриентов на магистерскую программу

«Управление людьми: цифровые технологии и организационное развитие». Пилотный запуск был осуществлен в рамках приемной кампании летом 2022 г. Разработка позволила оптимизировать трудозатраты по взаимодействию с кандидатами и начать процесс обучения цифровым технологиям еще на этапе подачи документов. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

Сотрудникам приемных комиссий университетов необходимо обрабатывать большой объем информации, поступающей от абитуриентов. Процесс сбора документов портфолио, их сортировки и хранения нередко становятся проблемой из-за человеческого фактора и сжатых сроков. Опираясь на свой опыт проведения приемных кампаний, Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ модернизировала процесс обработки заявок на магистерскую программу «Управление людьми: цифровые технологии и организационное развитие». В этом ВШБ помогает технологический партнер программы - Skillaz, провайдер инновационных HR решений.

Для сокращения временных затрат и человеческих ресурсов была запущена адаптированная под нужды вуза воронка по подбору кандидатов (абитуриентов), созданная компанией Skillaz. Благодаря технологии удалось автоматизировать сбор портфолио абитуриента в рамках конкурса на программу: кандидату поэтапно приходили сообщения со ссылками для загрузки необходимых сведений. Вся информация была собрана на платформе, где член приемной комиссии в любое удобное время мог с ней ознакомиться, а затем назначить абитуриенту собеседование.

«Как показывает практика, автоматизация воронки подбора кандидатов превосходно справляется с увеличением скорости подбора и финансовых показателей, снижает трудозатраты для корпораций. Поэтому сотрудничество с фундаментальной образовательной системой было отличной возможностью проверить эффективность нашего продукта для рекрутмента на другом «рынке». В рамках партнерства нам удалось создать удобное профильное решение, которое отвечает запросам обеих сторон», - сказал менеджер проектов Skillaz Андрей Щербуха.

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В задачи сотрудничества Skillaz и магистерской программы «Управление людьми: цифровые технологии и организационное развитие» ВШБ входила не только подготовка удобного формата набора абитуриентов. У кандидатов была возможность еще на этапе подачи документов получить определенный пользовательский опыт работы с HR программой. Это прекрасно сочетается с основной целью магистерской программы - подготовкой HR специалистов и аналитиков-экспертов, владеющих широкими компетенциями в области цифрового HR и организационного развития.

«Взаимодействие с провайдерами HR технологий позволяет нашей магистерской программе показывать студентам последние новинки отрасли. При организации учебного процесса важно интегрировать теоретическую, исследовательскую и практическую части, чтобы по окончанию программы у студента была полноценная картина HR индустрии. Сотрудничая со Skillaz, мы начинаем добиваться этого уже на входе студентов на программу», - сказала Мария Рыкина, старший преподаватель департамента оргповедения и УЧР ВШБ, преподаватель магистерской программы, курирующая взаимодействие с абитуриентами.

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Результатом технологического партнерства стало создание решения для образовательных систем, призванного автоматизировать процессы и распределить человеческие ресурсы в рамках приемных кампаний