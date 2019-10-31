Х5 Retail Group запустила аналитический сервис для поставщиков

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, запустила программный продукт для своих поставщиков. Новое решение для категорийной и потребительской аналитики полностью разработано в дирекции больших данных X5 Retail Group.

Программный продукт Big Analytical Platform, развернутый на онлайн-платформе, позволяет пользователям формировать отчеты с использованием базы данных истории покупок с товарами категорий поставщика в торговых сетях Х5. Таким образом, партнеры компании получают универсальный инструмент, позволяющий анализировать не только продажи, но и другие важные показатели, выявлять источники изменения спроса и переключений потребителей на конкурирующие торговые марки, определять ротацию покупателей бренда и изменение их привычек и потребностей.

На основе истории покупок и потребительском поведении сформирована база аналитических модулей, которые позволяют использовать инсайты для улучшения показателей бизнеса. Сейчас партнерам Х5 доступна функциональность для формирования трех отчетов (диагностика категории, источники продаж, миграция покупателей), в 2020 г. компания планирует реализовать еще восемь модулей для анализа промо, корзины, дерева принятия решений, профиля покупателя, а также тестирования, кластеризации магазинов, трекинга запуска новинок.

«Мы, как ритейл, ближе всего к потребителю и, безусловно, обладаем максимально глубокими данными о том, как меняется поведение, корзина, предпочтения нашего покупателя. Новый сервис предоставляет нашим партнерам уникальную для рынка аналитику как по содержанию, так и по срокам ее получения. Его модули позволяют выявить множество инсайтов об изменении продаж и их причинах. Запуск этого программного продукта – важный шаг в нашей стратегии создании готовых аналитических продуктов для разных бизнесов», – отметил Дмитрий Прусов, директор департамента развития продуктов больших данных X5 Retail Group.

В процессе создания программного продукта компанией Х5 Retail Group было проведено множество пилотов на базе модулей аналитического сервиса. В частности, оценивалась успешность запусков брендов-новинок (эффективность запуска в сравнении с аналогичными запусками, длительность «эффекта новизны» для покупателя, источники продаж и доля каннибализации); digital-кампаний и мультикатегорийных тестов в магазинах Х5 (эффективность в сравнении с контрольной группой покупателей/магазинов, уровень возврата инвестиций, источники изменения продаж, инкрементальность прироста продаж для категории, факторы, влияющие на изменение потребления).

По вопросам получения права использования программного продукта поставщику следует обратиться в департамент больших данных X5. Предлагаемое решение формируется, исходя из выбранной конфигурации программного продукта (выбранного функционала по генерации отчетов, интересующих категорий, количества учетных записей и других факторов).