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Степанов Родион


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Разработка ученых Пермского Политеха обеспечит точное прогнозирование солнечной активности на 11 лет вперед 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Степанов Родион и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 126 1
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 49 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7080 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9909 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21313 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2819 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3500 1
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Земля - планета Солнечной системы 10498 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5281 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 1
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3741 1
РАН УрО ИМСС - Институт механики сплошных сред 4 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 22 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 138 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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