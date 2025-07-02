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Ташкинов Георгий


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Разработка ученых Пермского Политеха обеспечит точное прогнозирование солнечной активности на 11 лет вперед 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ташкинов Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 126 1
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ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 138 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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