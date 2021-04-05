Спецпроекты

«Швабе» примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» примет участие в проекте создания «умного города» в административном центре Ташкентской области – городе Нурафшане. Трехстороннее соглашение было подписано в ходе международной выставки «Иннопром: большая промышленная неделя в Узбекистане 2021».

Подписи под документом в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова поставили первый заместитель генерального директора «Швабе» – директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин, представитель компании «Узэколос» Артем Тонян и глава дирекции по строительству административного центра Ташкентской области при хакимияте города Нурафшана Сарвар Кадыров.

«По условиям соглашения, холдинг «Швабе» предложит для реализации проекта ряд продуктов, включая оптику, медицинское и промышленное оборудование, а также комплексные решения «умного города» – системы освещения, энергосбережения, безопасности, водоподготовки и водоотведения», – сказал Вадим Калюгин.

«Нурафшон бизнес-сити» – первый в Узбекистане проект с элементами «умного города». Общая площадь проекта оценивается в 246,2 Га. Как подчеркнул Сарвар Кадыров, технология коллекторной системы коммуникаций, планируемая к осуществлению российскими партнерами, станет новым этапом развития градостроительных технологий в Узбекистане.

«Строительство и оснащение административного центра в городе Нурафшан – масштабный комплексный проект, требующий от каждой из сторон максимального профессионализма и самоотдачи. Учитывая компетенции и опыт специалистов холдинга «Швабе», их участие в проекте гарантирует своевременное выполнение поставленных задач на самом высоком уровне», – отметил Артем Тонян.

В проекте может быть задействована энергосберегающая светотехника «Швабе», элементы интеллектуальной транспортной системы, в том числе «умная» светофорная техника, системы фото- и видеофиксации, а также системы водоподготовки и водоотведения, медицинское оборудование и медицинский спецавтотранспорт производства компаний «Ростеха».

Другие материалы рубрики

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

«Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Продажи серверов в России показали бурный рост

ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых

Техноблог

Как понять, что ваш смартфон взломали?

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий