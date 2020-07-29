Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

МГТС расширила возможности Виртуальной АТС

Телеком Проводная связь Маркет
, Текст: Эльяс Касми

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), фиксированный оператор Москвы, входящий в группу МТС, расширила возможности Виртуальной АТС за счет внедрения новых сервисов взаимодействия с клиентами. Это поможет представителям бизнеса, государственным и муниципальным учреждениям Москвы и Московской области эффективнее решать свои задачи и сократить до 40% расходов на связь по сравнению с традиционной офисной телефонией.

В обновленной ВАТС расширены возможности подключения систем по CRM по API и настройки интеграций с системами управления клиентами и сделками amoCRM и Битрикс24, появились дополнительные функции коммуникаций с клиентами: уведомления о пропущенных звонках в Telegram и заказ обратного звонка с сайта.

В новой версии пользователи ВАТС от МГТС могут одновременно подключить любое число информационных систем по API в отличие от предыдущих версий, где можно было подключить одну информационную систему.

Обновленная ВАТС позволит настраивать в интеграциях amoCRM и Битрикс24 отдельные индивидуальные сценарии звонков для разных номеров, исключить из сценария номера, которые не используются для общения с клиентами, и автоматически ставить задачи сотрудникам по принятым и пропущенным звонкам.

Взаимодействие с действующими и потенциальными пользователями ВАТС расширено благодаря двум дополнительным каналам – уведомлениям в Telegram и обратному звонку.

Виртуальная АТС от МГТС доступна клиентам в Москве и Московской области.



Другие материалы рубрики

Украина осталась без таксофонов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live