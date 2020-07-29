МГТС расширила возможности Виртуальной АТС

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), фиксированный оператор Москвы, входящий в группу МТС, расширила возможности Виртуальной АТС за счет внедрения новых сервисов взаимодействия с клиентами. Это поможет представителям бизнеса, государственным и муниципальным учреждениям Москвы и Московской области эффективнее решать свои задачи и сократить до 40% расходов на связь по сравнению с традиционной офисной телефонией.

В обновленной ВАТС расширены возможности подключения систем по CRM по API и настройки интеграций с системами управления клиентами и сделками amoCRM и Битрикс24, появились дополнительные функции коммуникаций с клиентами: уведомления о пропущенных звонках в Telegram и заказ обратного звонка с сайта.

В новой версии пользователи ВАТС от МГТС могут одновременно подключить любое число информационных систем по API в отличие от предыдущих версий, где можно было подключить одну информационную систему.

Обновленная ВАТС позволит настраивать в интеграциях amoCRM и Битрикс24 отдельные индивидуальные сценарии звонков для разных номеров, исключить из сценария номера, которые не используются для общения с клиентами, и автоматически ставить задачи сотрудникам по принятым и пропущенным звонкам.

Взаимодействие с действующими и потенциальными пользователями ВАТС расширено благодаря двум дополнительным каналам – уведомлениям в Telegram и обратному звонку.

Виртуальная АТС от МГТС доступна клиентам в Москве и Московской области.