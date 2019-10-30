МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей

МГТС собирается в следующем месяце открыть в Москве десять электрозаправок: семь быстрых и три медленных. Они будут работать на излишках энергии, образовавшихся после модернизации АТС.



Пилот МГТС

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), которая входит в группу МТС, приступила к реализации пилотного проекта по оборудованию в Москве электрозаправок для электрического транспорта. На заправках будут использоваться излишки энергии, высвободившиеся в связи с модернизацией АТС, сообщил оператор МТС, владеющий МГТС.

Оператор сообщает, что электрозаправки уже находятся на стадии монтажа, их запуск будет осуществлен до 20 ноября 2019 г. В общей сложности сеть будет насчитывать 10 установок, в том числе семь заправок ультрабыстрой зарядки. Такие заправки имеют мощность 50 кВт и способны зарядить автомобиль за 20-30 мин. Остальные три установки будут иметь мощность 22 кВт. Их предназначение — длительная зарядка, которая осуществляется за четыре-пять часов.

Пока длится тестирование, водители смогут пользоваться новыми зарядками бесплатно. Когда техническая поддержка новой сети будет отлажена, МТС решит, как дальше развивать проект. В рамках пилота компания намерена мониторить востребованность сервиса и его эффективность. Кроме того, оператор задумывается о замене собственного транспорта на электрический.

Последствия модернизации АТС

У МГТС есть обширная сеть АТС, которую компания модернизировала, переведя на технологию GPON — оптоволоконный канал с пропускной способностью до 1 ГБ/сек. Масштабный проект замены медных абонентских телефонных линий на GPON компания начала осуществлять в 2011 г. До модернизации на станциях использовалось энергоемкое оборудование. Теперь оборудования стало меньше, и соответственно снизились энергетические затраты на его работу. Высвободившиеся мощности МГТС собирается потратить на развитие новых направлений бизнеса, включая сеть электрозаправок.

МГТС откроет десять электрозаправок на излишках мощностей модернизированных АТС

Кроме того, замена аналоговых АТС на цифровые в 2000-х гг. и последующее внедрение GPON высвободило значительные площади недвижимости. В 2006 г. МГТС предприняла попытку реконструкции этих объектов, но проект был прерван кризисом 2008 г. В 2013-2014 гг. МГТС создала две дочерние компании, куда передала различные объекты недвижимости. Впоследствии контрольный пакет в обеих компаниях выкупила АФК «Система», главный акционер МТС.

В феврале нынешнего года МГТС продала структурам АФК «Система» 54 здания АТС за 6 млрд руб. А в августе АФК «Система» создала СП в сфере индивидуального хранения вещей, которое будет использовать под склады здания бывших АТС в Москве. Всего планируется открыть десять складов, первый из них будет запущен до конца 2019 г.

Электротранспорт в Москве

В июле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через три года городские власти перестанут закупать автобусы на моторном топливе. Кроме того, до 2021 г. правительство будет закупать по 300 электробусов в год, после — по 800. Уже осенью нынешнего года будет проведен очередной конкурс на закупку электрических автобусов, на котором мэр надеется увидеть подходящие предложения от российских производителей. В 2018 г. власти Москвы уже провели два таких конкурса, каждый из которых предполагал закупку 100 электробусов и 31 ультрабыстрой зарядной станции к ним. Победителями конкурсов стали «Камаз» и ГАЗ. Кроме того, весной 2019 г. в Москве тестировался серийный финский электробус Linkker.

Помимо внедрения электротранспорта в муниципальном секторе, в столице реализованы льготы для владельцев частных электромобилей: парковка в платных зонах является для них бесплатной. Вскоре могут появиться и другие послабления — в октябре Собянин внес в Мосгордуму законопроект об освобождении электромобилей от уплаты транспортного налога на пять лет.

Договор с «Россетями»

В июле власти Москвы договорились с «Россетями» о совместном развитии инфраструктуры для электрического транспорта. Стороны обязались рассмотреть возможность установки в 2019-2023 гг. не менее 300 зарядных станций. Они будут предназначены для электробусов, легковых электромобилей и двухколесного электротранспорта, такого как скутеры, мотоциклы, велосипеды и самокаты. Контракт жизненного цикла предполагает обслуживание такой станции в течение 15 лет. Россети намереваются инвестировать в проект около 200 млн руб.

По состоянию на октябрь «Россетями» было открыто в общей сложности 236 зарядных станций в тех регионах, где работает компания, в том числе 34 в Москве и 59 в Санкт-Петербурге. К 2024 г. компания планирует расширить сеть до 770 станций в 30 городах России. ПАО «МОЭСК», которое входит в группу «Россети», с 2011 г. осуществляет в Москве и Московской области проект «МОЭСК-EV» по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

По состоянию на июль в Москве была зарегистрирована 2,5 тыс. единиц электротранспорта. В городе насчитывалось 120 зарядных станций для электромобилей.