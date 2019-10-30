МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей
МГТС собирается в следующем месяце открыть в Москве десять электрозаправок: семь быстрых и три медленных. Они будут работать на излишках энергии, образовавшихся после модернизации АТС.
Пилот МГТС
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), которая входит в группу МТС, приступила к реализации пилотного проекта по оборудованию в Москве электрозаправок для электрического транспорта. На заправках будут использоваться излишки энергии, высвободившиеся в связи с модернизацией АТС, сообщил оператор МТС, владеющий МГТС.
Оператор сообщает, что электрозаправки уже находятся на стадии монтажа, их запуск будет осуществлен до 20 ноября 2019 г. В общей сложности сеть будет насчитывать 10 установок, в том числе семь заправок ультрабыстрой зарядки. Такие заправки имеют мощность 50 кВт и способны зарядить автомобиль за 20-30 мин. Остальные три установки будут иметь мощность 22 кВт. Их предназначение — длительная зарядка, которая осуществляется за четыре-пять часов.
Пока длится тестирование, водители смогут пользоваться новыми зарядками бесплатно. Когда техническая поддержка новой сети будет отлажена, МТС решит, как дальше развивать проект. В рамках пилота компания намерена мониторить востребованность сервиса и его эффективность. Кроме того, оператор задумывается о замене собственного транспорта на электрический.
Последствия модернизации АТС
У МГТС есть обширная сеть АТС, которую компания модернизировала, переведя на технологию GPON — оптоволоконный канал с пропускной способностью до 1 ГБ/сек. Масштабный проект замены медных абонентских телефонных линий на GPON компания начала осуществлять в 2011 г. До модернизации на станциях использовалось энергоемкое оборудование. Теперь оборудования стало меньше, и соответственно снизились энергетические затраты на его работу. Высвободившиеся мощности МГТС собирается потратить на развитие новых направлений бизнеса, включая сеть электрозаправок.
Кроме того, замена аналоговых АТС на цифровые в 2000-х гг. и последующее внедрение GPON высвободило значительные площади недвижимости. В 2006 г. МГТС предприняла попытку реконструкции этих объектов, но проект был прерван кризисом 2008 г. В 2013-2014 гг. МГТС создала две дочерние компании, куда передала различные объекты недвижимости. Впоследствии контрольный пакет в обеих компаниях выкупила АФК «Система», главный акционер МТС.
В феврале нынешнего года МГТС продала структурам АФК «Система» 54 здания АТС за 6 млрд руб. А в августе АФК «Система» создала СП в сфере индивидуального хранения вещей, которое будет использовать под склады здания бывших АТС в Москве. Всего планируется открыть десять складов, первый из них будет запущен до конца 2019 г.
Электротранспорт в Москве
В июле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через три года городские власти перестанут закупать автобусы на моторном топливе. Кроме того, до 2021 г. правительство будет закупать по 300 электробусов в год, после — по 800. Уже осенью нынешнего года будет проведен очередной конкурс на закупку электрических автобусов, на котором мэр надеется увидеть подходящие предложения от российских производителей. В 2018 г. власти Москвы уже провели два таких конкурса, каждый из которых предполагал закупку 100 электробусов и 31 ультрабыстрой зарядной станции к ним. Победителями конкурсов стали «Камаз» и ГАЗ. Кроме того, весной 2019 г. в Москве тестировался серийный финский электробус Linkker.
Помимо внедрения электротранспорта в муниципальном секторе, в столице реализованы льготы для владельцев частных электромобилей: парковка в платных зонах является для них бесплатной. Вскоре могут появиться и другие послабления — в октябре Собянин внес в Мосгордуму законопроект об освобождении электромобилей от уплаты транспортного налога на пять лет.
Договор с «Россетями»
В июле власти Москвы договорились с «Россетями» о совместном развитии инфраструктуры для электрического транспорта. Стороны обязались рассмотреть возможность установки в 2019-2023 гг. не менее 300 зарядных станций. Они будут предназначены для электробусов, легковых электромобилей и двухколесного электротранспорта, такого как скутеры, мотоциклы, велосипеды и самокаты. Контракт жизненного цикла предполагает обслуживание такой станции в течение 15 лет. Россети намереваются инвестировать в проект около 200 млн руб.
По состоянию на октябрь «Россетями» было открыто в общей сложности 236 зарядных станций в тех регионах, где работает компания, в том числе 34 в Москве и 59 в Санкт-Петербурге. К 2024 г. компания планирует расширить сеть до 770 станций в 30 городах России. ПАО «МОЭСК», которое входит в группу «Россети», с 2011 г. осуществляет в Москве и Московской области проект «МОЭСК-EV» по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
По состоянию на июль в Москве была зарегистрирована 2,5 тыс. единиц электротранспорта. В городе насчитывалось 120 зарядных станций для электромобилей.