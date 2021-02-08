МГТС дополнила «Виртуальную АТС» мобильным приложением

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), оператор местной проводной связи, входящий в группу МТС, запустила мобильное приложение для «Виртуальной АТС», что позволит предпринимателям и представителям государственных и муниципальных учреждений Московского региона управлять потоком звонков предприятия с помощью смартфона.

Мобильное приложении является полноценной заменой веб-версии облачного сервиса «Виртуальная АТС», который позволяет через интернет контролировать, анализировать и координировать работу сотрудников «на телефоне», повышая качество обслуживания и продаж предприятия.

С помощью приложения можно увидеть сводку по звонкам за текущий день или другие периоды: количество входящих, исходящих и пропущенных вызовов, что поможет автоматически ставить задачи сотрудникам по принятым и пропущенным звонкам.

Приложение показывает историю звонков с поиском по имени сотрудника или номеру клиента и позволяет прослушать записи телефонных разговоров, что облегчает удаленный контроль работы. В приложении можно управлять основными настройками сервиса: менять маршруты приема звонков, включать и менять переадресацию, составлять и корректировать расписание работы сотрудников на линии.

«За прошедший год, который подтолкнул многие предприятия к использованию облачных сервисов, число пользователей нашей «Виртуальной АТС» выросло на 20%. Наиболее популярной она стала в торговых компаниях, сфере услуг, недвижимости, медицине, логистике и на транспорте, – сказал директор по маркетингу МГТС Роман Лещенко. ꟷ Мы дополнили востребованный сервис удобным мобильным приложением, который станет настоящим помощником в удаленном управлении телефонией и работой сотрудников предприятий».

Приложение можно скачать бесплатно App Store и Google Play.

«Виртуальная АТС» от МГТС действует на территории Москвы и Московской области.