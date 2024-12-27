Библиотека генофонда россиян: в МФТИ создана новая база биомедицинских данных

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) создана база молекулярно-генетических данных жителей России. Проект стартовал в начале 2024 г., его цель — накопление и анализ биологического материала для проведения популяционных исследований и разработки новых медицинских тест-систем. Реализация проекта открывает новые возможности для научных исследований и может стать важным шагом к более персонализированному подходу в медицине. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Накопление генетических данных позволяет лучше понимать, как различные генотипы могут влиять на ответ пациента на лечение. Это поможет более точно подбирать терапию, что особенно важно в онкологии, где разные подтипы опухолей могут требовать различных подходов. Также генетические тесты могут помочь выявить предрасположенность к определенным заболеваниям. Это дает возможность принимать превентивные меры, такие как изменение образа жизни или регулярное прохождение обследований.

Потенциальными пользователями базы геномных данных будут компании, занимающиеся разработкой тест-систем и клинических исследований. Это фармацевтические компании, исследовательские институты, а также биотехнологические компании, работающие в области разработки новых методов диагностики и лечения.

Сбор информации для базы геномных данных происходит в сотрудничестве со спин-офф МФТИ, генетическим холдингом «Биотех Решения». Процесс предполагает соблюдение конфиденциальности. Информация в обезличенном виде попадает в Геномный центр МФТИ.

«В нашем центре мы исследуем полученный биологический материал, а результаты складываем в базу геномных данных. Затем мы используем их для популяционных исследований, то есть для оценки частот встречаемых мутаций в геноме человека. Образцы, определенные как контрольные, нужны, в частности, при разработке тест-систем, связанных с исследованием биологического материала человека. Также, зная генотип, мы можем подбирать экспериментальные группы для участия в клинических или научных исследованиях», – сказал руководитель Геномного центра МФТИ Денис Гудков.

Хранятся в базе и данные о микробиоте кишечника. В дальнейшем планируется вносить туда результаты биохимических исследований, включая анализ маркеров воспаления, а также данные гормональных исследований. Это позволит анализировать влияние различных маркеров друг на друга.

«Наша база – это элемент экосистемы. И данные, которые хранятся в базе и в банке биологических образцов, обязательно используются для исследований. Когда мы делаем какую-то разработку, которая использует генотипы, нам нужны стандартные образцы. Как их получить? Можно синтезировать или собрать у добровольцев. Но если случай редкий, то материала нужно очень много. А если мы заранее формируем геномную базу и биобанк, то есть вероятность, что требуемый генотип мы найдем у себя. Это значительно сокращает время и затраты на исследования», – сказал Денис Гудков.

Большинство технологий, задействованных в создании базы геномных данных, разработано МФТИ. Тем самым снижена зависимость от поставок расходных материалов из-за рубежа.

«Мы применяем собственные разработки для работы с нуклеиновыми кислотами. Например, мы создали консервирующие растворы для всех типов биоматериалов, которые используем в работе. Методика микробиотных исследований полностью разработана в нашей лаборатории. Большая часть расходных материалов, которые мы используем, производится в России. Все это сильно удешевляет процесс, и мы в меньшей степени зависим от поставок из-за рубежа», – отметил Денис Гудков.

Присоединиться к проекту и сдать свой биоматериал в базу геномных данных МФТИ могут все желающие. Это можно сделать в поликлинике (в том числе медицинском центре института в Долгопрудном) или в клиническом центре.