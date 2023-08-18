Smart Eco Systems открыла публичный доступ к конвертеру кодов для РОП

Цифровая платформа Smart Eco Systems открыла публичный доступ к конвертеру кодов «ОКПД2/ТН ВЭД – ФККО – ОКПД2» ввиду высокого спроса со стороны участников рынка. Данный конвертер или «Связь кодов» полезен для всех участников РОП (Расширенная ответственность производителей и импортеров товаров и упаковки).

Если производитель/импортер самостоятельно выбрал утилизатора и получил от него акты утилизации, то с помощью «Связи кодов» может проверить любой код отхода, подходящий для выполнения нормативов утилизации и узнать, что из него может быть получено в виде готовой продукции. Таким образом, производители и импортеры смогут проверить, правильно ли заполнен акт утилизации, сверив цепочку «Товар – Отход – Готовая продукция» с конвертером. Это важно, так как может стать основанием для отказа РПН в принятии отчетных документов в ходе проверки.

Для утилизаторов польза конвертера в том, чтобы показать, как и какие отходы можно утилизировать в рамках РОП, что должно получиться в виде готовой продукции после утилизации, а также найти новые пути для модернизации своих предприятий.

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«Когда мы создавали платформу, то пришли к выводу что без связи кодов работа платформы невозможна. Создание конвертера было завершено в июле 2022 г., ежемесячно мы анализируем НТД, а также проверяем утилизаторов и получаем обратную связь, на основании которой поддерживаем актуальность данных. Это весьма кропотливый процесс, для примера, над конвертером работали 5 человек и каждый из них потратил как минимум 4-5 месяцев, чтобы собрать и обработать информацию, а после IT-отдел притворил данный механизм в жизнь. В свете актуальности вопроса о создании подзаконного акта к закону РОП и формировании федерального конвертера, мы приняли решение опубликовать данный механизм для общественного пользования», – сказал руководитель отдела аудита цифровой платформы Smart Eco Systems Александр Куриляк.

Основное преимущество разработки – это удобная одноуровневая прослеживаемость связи кодов, которые регулярно анализируются и актуализируются. На сайте цифровой платформы SES также предложена форма обратной связи для заинтересованных лиц, которые могут предложить или уточнить имеющиеся связи. Форма предполагает определенный набор данных, которые потребуются в качестве обоснования, и после рассмотрения будет принято решение о включении или отказе, о чем получит уведомление заявитель.