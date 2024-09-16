В России введут обязательную маркировку строительных материалов с 1 марта 2025 года

Подготовлен проект правил маркировки отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке и особенности внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркированных стройматериалов. Подготовленные правила маркировки товаров в России предусматривают поэтапный переход производителей, импортеров и продавцов на обязательную маркировку указанной продукции.

Порядок маркировки строительных материалов

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России планирует ввести обязательную маркировку для некоторых видов стройматериалов с 1 марта 2025 г. Текст проекта постановления уже опубликован в середине сентября 2024 г. на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и ждет рассмотрения.

Эксперимент по добровольной маркировке отдельных видов упакованных строительных материалов проводится с 15 марта по 1 декабря 2024 г. В нем участвуют производители, импортеры и продавцы стройматериалов, операторы электронного документооборота и операторы фискальных данных участвуют ‎в эксперименте на добровольной основе. В ходе эксперимента его участники тестируют технологию нанесения на товары идентификационных средств, а также работу с информационной системой маркировки.

Подготовленные правила маркировки предусматривают поэтапный переход производителей, импортеров и продавцов на обязательную маркировку указанной продукции. Все игроки российского рынка должны будут регистрироваться в государственной информационной системе мониторинга за оборотом маркируемых товаров с 1 марта 2025 г.

Наносить маркировку нужно будет: с 1 апреля 2025 г. – на упаковки цемента, гипса, извести, доломита и сухих строительных смесей; с 1 сентября 2025 г. – на упаковки герметиков, шпатлевок, мастик, паст, замазок и других строительных смесей.

Unsplash - Josue Isai Ramos Figueroa В России введут обязательную маркировку строительных материалов

Непосредственно маркировать продукцию при вводе ее в оборот т.е. наносить средства идентификации на сам товар, на его упаковку, этикетку или ярлык продавцы, производители и импортеры должны: с 1 апреля 2025 г. – в отношении строительных материалов, относящихся к кодам ТНВЭД 2518 20 000 0, 2520, 2522, 2523 (за исключением 2523 10 000 0), 3816 00 000 0, 3824 50 и кодам ОКПД 23.20.13, 23.51.12, 23.52.10, 23.52.20, 23.52.30, 23.64.10, за исключением строительных материалов, упакованных в мягкие контейнеры; с 1 сентября 2025 г. – в отношении строительных материалов, относящихся к коду ТН ВЭД 3214 (за исключением 3214 90 000 1) и кодам ОКПД 20.30.22.120, 20.30.22.160, 20.30.22.170, 20.30.22.180, 20.30.22.210, 23.64.10.110.

Сведения об оптовых и розничных продажах данных видов продукции, а также об ином выводе из оборота необходимо будет представлять с 1 сентября 2026 г.

Согласно информации из текста проекта, продажа остатков строительных материалов, произведенных или ввезенных в Россию до начала обязательной маркировки, допускается до окончания гарантийного срока их хранения. При этом поставка производителями остатков немаркированных строительных материалов допускается только до 1 февраля 2026 г.

Общая модель маркировка товаров

В России действует обязательная маркировка для производителей, импортеров и продавцов ряда товаров. Обязательная маркировка действует для многих групп товаров: одежда и обувь, молочная продукция, лекарства и табак. В ближайшие годы маркировку планируют распространить на большую часть потребительских товаров.

Группы товаров для обязательной маркировки в России на сентябрь 2024 г.: пиво и слабоалкогольные напитки в кегах и упакованные в стеклянную и полимерную упаковку; молочная продукция; упакованная вода; лекарства; табак и табачная продукция; товары легкой промышленности; обувь; шубы; медицинские изделия (слуховые аппараты и томографы); духи и туалетная вода; шины и покрышки; БАДы; антисептики; кресла-коляски; безалкогольные напитки, включая соки; обеззараживатели-очистители воздуха; ортопедическая обувь; икра осетровых и лососевых рыб; упакованные в стеклянную и полимерную упаковку; велосипедов и велорам.

Некоторые группы товаров маркируют в рамках эксперимента. Это значит, что их, возможно, добавят к списку обязательных, но пока производитель или импортер сами решают, маркировать товары или нет. Это такие группы как: отдельные виды товаров для детей, например куклы и головоломки (с 20.12.2023 по 01.12.2024); консервированные продукты, кроме детского питания для детей до одного года (с 12.02.2024 по 31.08.2024); технические средства реабилитации, в частности трости и ходунки (с 15.10.2023 по 31.08.2024); пищевые масла в потребительской упаковке (с 15.12.2023 по 31.08.2024); некоторые виды радиоэлектронной продукции, к примеру штепсели, розетки, светодиодные панели (с 01.12.2023 по 28.02.2025); оптоволоконная продукция (с 01.12.2023 по 01.12.2024); лекарственные препараты для ветеринарного применения (с 25.12.2023 по 31.08.2024); корма для животных (с 25.12.2023 по 31.08.2024); отопительные приборы (с 01.04.2024 по 28.02.2025).

Ситуация с маркировкой в стране меняется ежемесячно. Правительство России регулярно добавляет новые виды продукции и товарные группы и всем игрокам российского рынка важно отслеживать и проверять актуальную информацию по своему виду продукции.