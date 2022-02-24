Российским вузам и НИИ раздадут сотни миллионы на разработку критически важных комплектующих

Российские вузы и научные организации, связанные с разработкой критически важных комплектующих, могут рассчитывать на госсубсидии на создание или развитие центров инженерных разработок. Максимальный размер гранта — 300 млн руб. Получатели субсидий будут определены специальной комиссией, созданной Минпромторгом.

Правила предоставления грантов

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета на проекты по созданию или развитию центров инженерных разработок. Они будут созданы на базе вузов и научных организаций, связанных с разработкой критически важных комплектующих электронного и компьютерного оборудования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 22 февраля 2022 г.

Целью предоставления гранта является изготовление конструкторской документации для производства критически важных комплектующих, производство которых на территории России ограничено или отсутствует. Согласно документу, к таким комплектующим относятся составные части продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (сюда также входит электронное и компьютерное оборудование).

Максимальный размер гранта может составить 300 млн руб., на каждый финансовый год — не более 200 млн руб. При этом гранты предоставляются сроком на два года. Средства можно направить на приобретение оборудования, софта и нематериальных активов, профессиональную переподготовку, транспортные и командировочные расходы, а также потратить на консультационные услуги.

Гранты будут предоставляться Минпромторгом по результатам конкурсного отбора. Определять победителей станет специальная конкурсная комиссия, образованная министерством.

Кто может рассчитывать на гранты

Гранты предоставляются организациям, которые ранее не получали субсидии на проекты по созданию или развитию центров инженерных разработок. У претендентов также не должно быть неуплаченных налогов, штрафов или просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий иного характера.

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Организации не должны находиться в процессе реорганизации или ликвидации и не в праве быть иностранными юрлицами или российскими юрлицами, в составе учредителей которых доля иностранных юрлиц превышает 50%.

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Комиссией будут оцениваться опыт организаций в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, спрос на эти работы, обоснованность мероприятий программ и расходов на них. В том числе будет оценен кадровый потенциал участников и организационные планы программ.

Другие подробности

Если по итогам отчетного года хотя бы один из фактических показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, составляет менее 100% значения, установленного соглашением, то организация обязана вернуть в федеральный бюджет выделенные средства. Их размер определяется по специальной формуле, приведенной в правилах предоставления субсидий.

Срок реализации проекта по созданию или развитию центров инженерных разработок не должен превышать семи лет.