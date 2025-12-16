Объем госзакупок ЖК-телевизоров за 10 месяцев превысил 2,1 млрд рублей

Объем государственных закупок обычных, ЖК и плазменных телевизоров за 10 месяцев 2025 г. превысил 2,1 млрд руб. При этом более 75% заказов в денежном выражении обеспечили госкомпании и организации, работающие в рамках 223-ФЗ. Это показывают открытые данные ЕИС, которые проанализировали эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (входит в российскую платформу B2B и B2G торговли B2B-РТС). Об этом CNews сообщили представители «РТС-тендер».

За 10 месяцев 2025 г. проведено около 2,1 тыс. процедур на закупку ЖК- и плазменных телевизоров (ОКПД2 26.40.20.122) в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Сумма заключенных договоров составила около 2,1 млрд руб. В том числе госкомпании (223-ФЗ) приобрели телевизоров на 1,6 млрд руб., госорганизации и учреждения (44-ФЗ) – почти на 500 млн руб.

Более 35% всех закупок обеспечили столичные заказчики. За 10 месяцев 2025 г. они заключили договоры на 759 млн руб. На 202 млн руб. приобретено телевизоров в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Далее следуют Санкт-Петербург (101 млн), Тюменская область (92,5 млн) и Краснодарский край (56,7 млн).

Небольшой, но стабильный спрос сохраняется и на классические телевизоры (ОКПД2 26.40.20.120). За январь-октябрь 2025 г. проведено 32 тендера на их закупку, сумма договоров составила 25,6 млн руб. За аналогичный период 2024 г. опубликовано 16 тендеров, договоры заключены примерно на 18 млн руб. Почти все закупки здесь пришлись на заказчиков по 223-ФЗ – 25,5 млн руб. (за 10 месяцев 2024 г. объем закупок составил 17,5 млн руб.).

Больше всего телевизоров в денежном выражении в 2025 г. закуплено в Волгоградской области (12,4 млн руб.), далее идут Свердловская область (2,4 млн), Тюменская область (2,2 млн), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,5 млн) и Республика Коми (1,4 млн).

Эксперты «РТС-тендер» отмечают, что планирование и целевое применение закупок в госсекторах может отличаться. Телевизоры приобретают для внутренних помещений, клиентских зон, технического обновления и снабжения подразделений. В 2024 г. большое количество тендеров было в рамках 44-ФЗ, в 2025 г. ситуацию на рынке определяет 223-ФЗ, демонстрируя уверенный рост (1,6 млрд руб. за 10 месяцев 2025 г. против 1,3 млрд за тот же период 2024 г.). По итогам 2025 г. общий объем закупок телевизоров может превысить 2,5 млрд руб.