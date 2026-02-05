Сеть медицинских центров «Клиника Эксперт», входящая в ГК «Мать и дитя», с помощью F.Doc переходит на ЭДО с пациентами

Сеть медицинских центров «Клиника Эксперт», входящая в группу компаний «Мать и дитя», с помощью сервиса «Безбумажный офис F.Doc» запустила электронный документооборот (ЭДО) с пациентами. Электронное подписание сокращает время оформления пациента на прием и позволяет снижать расходы медучреждения на печать, логистику и хранение документов. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

После успешного завершения пилотной апробации перехода на ЭДО с пациентами в трех клиниках в Новосибирске «Клиника Эксперт» планирует с помощью F.Doc масштабировать проект на всю сеть медцентров в течение 2026 г. В рамках пилотной версии клиники имеют возможность оформлять с клиентами в электронном виде пакет административных документов в регистратуре. Следующим этапом интеграции станет реализация электронного подписания с пациентами медицинских документов, в том числе информированного добровольного согласия на индивидуальное медицинское вмешательство или отказа от него.

Для автоматизации бизнес-процессов «Клиника Эксперт Новосибирск» использует собственную медицинскую информационную систему (МИС), реализованную на базе платформы «1С». С учетом специфики данной МИС и стратегических задач, которые необходимо было решить с помощью перехода на ЭДО с пациентами, команда сервиса F.Doc совместно с техническими специалистами сети медцентров разработала и внедрила индивидуальное интеграционное решение.

«Мы комплексно подошли к реализации проекта по интеграции ЭДО с пациентами в сети медицинских центров «Клиника Эксперт», которая входит в ГК «Мать и дитя». Совместно с командой партнера заранее определили метрики и целевые показатели. И в первый же месяц пилотного внедрения перевыполнили практически все показатели. Ключевой задачей данного этапа стала автоматизация документооборота с пациентами на ресепшене, — сказал Михаил Легченко, директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc», член правления Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ). — Интересен также технический аспект интеграции: медцентры сети работают в своей кастомной МИС на базе «1С». Готового интеграционного продукта для нее не было, поэтому команда F.Doc совместно с разработчиками сети медцентров «Клиника Эксперт» создали индивидуальное техническое решение. Сервис электронного подписания F.Doc помогает клиникам упрощать коммуникацию с пациентом, создавая удобные сценарии обслуживания. Цифровизация документооборота с пациентами ускоряет процедуру записи и оформления на прием, при этом делая ее комфортной и бережной».

«Переход на ЭДО с пациентами был обусловлен необходимостью решить ряд ключевых стратегических задач. Во-первых, цифровизация и совершенствование клиентского сервиса. Мы стремимся, чтобы наши пациенты чувствовали себя комфортно на каждом этапе взаимодействия с клиникой, чтобы коммуникация с нами была доступна в актуальных цифровых форматах. Кроме того, нам важно было сократить время оформления пациента в регистратуре, поскольку отсутствие длительного ожидания в очередях повышает лояльность клиентов и положительно влияет на их отношение к медцентру, — сказала Ольга Кузбарская, заместитель исполнительного директора по клиентскому сервису ООО «Клиника Эксперт Новосибирск». — Во-вторых, остро стоял вопрос оптимизации хранения архивов. Мы понимали, что ежегодно архив растет, а значит, будут расти и расходы на его хранение. Необходимо было минимизировать, а впоследствии сократить рост затрат на хранение документов, обеспечив при этом оперативный доступ к ним. Интеграция с F.Doc стала важным шагом на пути цифровой трансформации клиентского сервиса сети медицинских центров «Клиника Эксперт», входящей в ГК «Мать и дитя». Мы видим, как внедрение диджитал-сервисов не только облегчает работу нашим администраторам и врачам, но и помогает повышать качество обслуживания пациентов, делает их пребывание в медцентре комфортнее».

Оформление электронных документов с помощью «Безбумажного офиса F.Doc» имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». F.Doc имеет статус «Иная информационная система», что позволяет клиникам с помощью сервиса подписывать электронные документы с пациентами, используя Единую систему идентификации и аутентификации.