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Вышел VSDC 10.1 с поддержкой HDR-видео и GPS-трекинга, новыми эффектами, инструментами и выбором новых шаблонов

Российская компания ООО «Мультилаб» представила обновление видеоредактора VSDC 10.1 (включен в Единый реестр российского ПО – реестровая запись № 10888). Новая версия делает особый акцент на обработке HDR-контента и работе с GPS-телеметрией, предлагая пользователям функционал, ранее доступный только в профессиональных видеоредакторах. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультилаб».

Обновление позволяет осуществлять полноценную поддержку современных HDR-форматов - VSDC теперь корректно работает с материалами, снятыми на профессиональные камеры и флагманские смартфоны, предлагая расширенный набор инструментов для точной цветокоррекции.

Для создателей спортивного и travel-контента реализованы передовые возможности работы с GPS-данными. Редактор поддерживает автоматический импорт и визуализацию треков с большинства популярных устройств, включая GoPro, Garmin и смартфоны. Пользователи могут отображать на видео не только маршруты, но и дополнительные метрики – высоту, расстояние и т.п.

Среди других улучшений – полностью переработанный инструмент для работы с кривыми линиями. Теперь пользователи могут задавать разные значения толщин для каждой отдельной точки кривой, добиваясь, тем самым, эффекта постепенного появления или исчезновения контуров линий.

Кроме того, в это обновление вошло рекордное пополнение окна шаблонов: более 600 новых вариантов для разных целей: стильные титры, необычные переходы, космические фоны и эксклюзивная коллекция элементов с вручную нарисованными и анимированными стрелками, линиями, эмодзи и другими популярными символами.

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Бизнес

В новой версии видеоредактора усовершенствованы алгоритмы обработки звука, оптимизирован движок рендеринга, добавлены новые эффекты – эффект «Двойной тон», позволяющий создавать выразительные градиентные переходы, и эффект «Переназначения аудиоканалов», предназначенный для решения проблем дисбаланса звуковых дорожек.

Новая версия редактора VSDC 10.1 доступна для скачивания на сайте компании «Мультилаб».

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