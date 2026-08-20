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Представлен складной двухэкранный монитор Acer PD163Q

Компания Acer представила на российском рынке уникальный складной портативный монитор PD163Q. Устройство представляет собой мобильный комплекс из двух 15,6-дюймовых IPS-экранов, предназначенный для специалистов, работающих на выезде, аналитиков, программистов и всех, кому стандартного дисплея ноутбука недостаточно для полноценной многозадачности. Разрешение Full HD на каждой из панелей обеспечивает четкую детализацию данных, а складная конструкция позволяет развернуть двухэкранную рабочую станцию прямо в дороге или в условиях ограниченного пространства. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Корпус Acer PD163Q выполнен в ультратонком элегантном стиле UltraThin в строгой черной расцветке. Инновационный форм-фактор трансформера в сочетании с универсальным портом USB Type-C превращает модель в мобильный центр для презентаций, работы с кодом, таблицами и графикой без привязки к стационарному рабочему месту.

Основные характеристики Acer PD163Q

Диагональ: 15.6” х 2. Тип матрицы: IPS. Разрешение: 1920 x 1080. Формат: ультратонкий корпус, плоский, портативный, складной, двойной. Частота обновления: 60 Гц. Поддержка AMD FreeSync Premium. Яркость: до 250 кд/м². Порты: 1 х mini-HDMI, 2 x USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников. Встроенные колонки: 2х 2 Вт. Поддержка VESA 75 х 75 мм. Откидная ножка с регулировкой угла наклона.

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Пресс-служба Аcer
Представлен складной двухэкранный монитор Acer PD163Q

Портативный монитор Acer PD163Q уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 32,8 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

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