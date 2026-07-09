Диагональ 300 дюймов и коррекция 4 углов: лазерный проектор Acer PL2330W для сложных помещений

На российском рынке представлен лазерный DLP-проектор Acer PL2330W, подходящий как для домашнего использования, так и для бизнес-применений. Новинка обеспечивает световой поток яркостью 5300 люмен, что достаточно для создания изображений с диагональю до 300 дюймов. Нативное разрешение WXGA (1280×800) — это осознанный выбор для корпоративного использования. В отличие от более высоких разрешений, оно не требует масштабирования интерфейса: слайды PowerPoint, таблицы Excel и браузеры отображаются идеально, без искажения пропорций и «обрезания» рабочих панелей. Контрастность 50000:1 и равномерная подсветка гарантируют, что мелкий текст на графиках и

Яркости 5300 люмен достаточно, чтобы проводить презентации без штор — изображение останется контрастным даже при верхнем освещении. Для сложной графики и мелкого текста предусмотрена контрастность 50000:1, которая прорабатывает тени и делает черный цвет действительно глубоким. Лазерный модуль служит до 30000 часов в ECO-режиме — это около 10 лет службы без замены источника света. В этом же режиме проектор работает почти бесшумно (26 дБ) и потребляет минимум энергии, а при простое автоматически уходит в «сон» по настраиваемому таймеру.

Acer PL2330W поддерживает входящие сигналы с разрешением вплоть до WUXGA (1920×1200) с ресемплингом. Проектор снабжен полноценным набором интерфейсов: у новинки есть два HDMI-разъема — один HDMI 1.4b и один HDMI 2.0 — вход для аналогового видеосигнала RGB (D-sub), а также mini-jack (3,5 мм) для аналогового аудиосигнала. Наличие интерфейса RS-232C позволяет интегрировать новинку в корпоративные AV-системы. Есть разъемы для выходного сигнала, например, для проводного подключения внешней аудиосистемы (mini-jack, 3,5 мм).

Для беспроводного приема входящих сигналов новинка получила Wi-Fi-интерфейс с поддержкой всех распространенных вариантов протокола 802.11: a/b/g/n/ac. Поддержка Miracast и Google Mirroring делает проектор универсальным для Windows, Android и macOS без проводов. Актуальна поддержка проектором телевизионных сигналов в форматах PAL, SECAM, NTSC, HDTV, EDTV и SDTV.

Корпус Acer PL2330W наполовину состоит из переработанного пластика и имеет сертификат пылезащиты IP6X. Это означает полную герметичность оптического блока: пыль не проникает внутрь, поэтому чистка вряд ли потребуется во время всего срока службы.

Компактные размеры позволяют установить новинку в любом месте офисного или домашнего помещения. Коррекция трапецеидальных искажений — ±30° по вертикали и ±30° по горизонтали, включая четырехугольную, — упрощает расположение проектора относительно экрана. Коррекция может быть выполнена как в ручном, так и в автоматическом режимах.

Автоматика проектора — автофокус и система коррекции трапецеидальных искажений — позволяет реализовать «проекцию на 360 градусов». Acer PL2330W можно разворачивать в любую сторону, направляя на нужную поверхность (например, со стены на потолок и обратно), а базовые настройки проектор выполнит сам, обеспечивая четкое изображение без геометрических искажений.

В комплект поставки включены инфракрасный пульт дистанционного управления и HDMI-кабель. Опционально доступны варианты крепления проектора к потолку.

Проектор Acer PL2330W уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 78420 руб.