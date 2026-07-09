Разделы

Техника
|

Диагональ 300 дюймов и коррекция 4 углов: лазерный проектор Acer PL2330W для сложных помещений

На российском рынке представлен лазерный DLP-проектор Acer PL2330W, подходящий как для домашнего использования, так и для бизнес-применений. Новинка обеспечивает световой поток яркостью 5300 люмен, что достаточно для создания изображений с диагональю до 300 дюймов. Нативное разрешение WXGA (1280×800) — это осознанный выбор для корпоративного использования. В отличие от более высоких разрешений, оно не требует масштабирования интерфейса: слайды PowerPoint, таблицы Excel и браузеры отображаются идеально, без искажения пропорций и «обрезания» рабочих панелей. Контрастность 50000:1 и равномерная подсветка гарантируют, что мелкий текст на графиках и

Яркости 5300 люмен достаточно, чтобы проводить презентации без штор — изображение останется контрастным даже при верхнем освещении. Для сложной графики и мелкого текста предусмотрена контрастность 50000:1, которая прорабатывает тени и делает черный цвет действительно глубоким. Лазерный модуль служит до 30000 часов в ECO-режиме — это около 10 лет службы без замены источника света. В этом же режиме проектор работает почти бесшумно (26 дБ) и потребляет минимум энергии, а при простое автоматически уходит в «сон» по настраиваемому таймеру.

Acer PL2330W поддерживает входящие сигналы с разрешением вплоть до WUXGA (1920×1200) с ресемплингом. Проектор снабжен полноценным набором интерфейсов: у новинки есть два HDMI-разъема — один HDMI 1.4b и один HDMI 2.0 — вход для аналогового видеосигнала RGB (D-sub), а также mini-jack (3,5 мм) для аналогового аудиосигнала. Наличие интерфейса RS-232C позволяет интегрировать новинку в корпоративные AV-системы. Есть разъемы для выходного сигнала, например, для проводного подключения внешней аудиосистемы (mini-jack, 3,5 мм).

Для беспроводного приема входящих сигналов новинка получила Wi-Fi-интерфейс с поддержкой всех распространенных вариантов протокола 802.11: a/b/g/n/ac. Поддержка Miracast и Google Mirroring делает проектор универсальным для Windows, Android и macOS без проводов. Актуальна поддержка проектором телевизионных сигналов в форматах PAL, SECAM, NTSC, HDTV, EDTV и SDTV.

acer_pl2330w.png

Корпус Acer PL2330W наполовину состоит из переработанного пластика и имеет сертификат пылезащиты IP6X. Это означает полную герметичность оптического блока: пыль не проникает внутрь, поэтому чистка вряд ли потребуется во время всего срока службы.

Компактные размеры позволяют установить новинку в любом месте офисного или домашнего помещения. Коррекция трапецеидальных искажений — ±30° по вертикали и ±30° по горизонтали, включая четырехугольную, — упрощает расположение проектора относительно экрана. Коррекция может быть выполнена как в ручном, так и в автоматическом режимах.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Автоматика проектора — автофокус и система коррекции трапецеидальных искажений — позволяет реализовать «проекцию на 360 градусов». Acer PL2330W можно разворачивать в любую сторону, направляя на нужную поверхность (например, со стены на потолок и обратно), а базовые настройки проектор выполнит сам, обеспечивая четкое изображение без геометрических искажений.

В комплект поставки включены инфракрасный пульт дистанционного управления и HDMI-кабель. Опционально доступны варианты крепления проектора к потолку.

Проектор Acer PL2330W уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 78420 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Microsoft вопреки обещаниям тайком выпускает новые «фишки» для Windows 10. Обычным пользователям они не нужны, но гики будут в восторге. Россияне в пролете

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты

Надо ли внедрять ИИ в документооборот

Доминированию Windows конец? Доля главной ОС мира впервые в истории рухнула ниже 60%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще