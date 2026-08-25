Линейка портативных мониторов Acer пополнилась ультралегкой моделью PM161QJ

Линейка портативных мониторов Acer пополнилась ультралегкой моделью PM161QJ. Новинка спроектирована как универсальный вспомогательный экран для специалистов, работающих вне стационарного офиса. При диагонали 15,6 дюйма устройство предлагает разрешение Full HD, обеспечивающие высокую детализацию графических элементов, а малая толщина корпуса и расширенный набор интерфейсов позволяют мгновенно развернуть двухэкранную конфигурацию на базе ноутбука, ПК или смартфона. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Модель Acer PM161QJ представлена в строгой черной гамме с тонкими рамками с трех сторон и лаконичным обрамлением. Сочетание высокоточного IPS-модуля, встроенного акустической системы и совместимости с классическими креплениями делает новинку отличным решением для выездных презентаций, финансовой аналитики, разработки приложений и работы с медиаконтентом.

Основные характеристики Acer PM161QJ

Диагональ: 15.6”. Тип матрицы: IPS. Разрешение: 1920 x 1080. Формат: ультратонкий корпус, плоский, портативный. Частота обновления: 60 Гц. Время отклика: 6 мс. Поддержка AMD FreeSync. Яркость: до 250 кд/м². Порты: 1 х mini-HDMI, 2 x USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников. Встроенные колонки: 2х 1 Вт. Поддержка VESA 100 х 100 мм. Откидная ножка с регулировкой угла наклона.

Пресс-служба Acer Линейка портативных мониторов Acer пополнилась ультралегкой моделью PM161QJ

Портативный монитор Acer PM161QJ уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 11,2 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.