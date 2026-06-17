На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XV270UX1

На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XV270UX1. Это высокоскоростное решение, созданное для геймеров, которым требуется идеальное сочетание плотности пикселей и частоты обновления. При диагонали 27 дюймов разрешение QHD (2560х1440 пикселей) обеспечивает высокую детализацию изображения, а частота обновления 200 Гц гарантирует преимущество в самых интенсивных киберспортивных баталиях. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Дизайн Acer Nitro XV270UX1 выдержан в фирменной эстетике Nitro с акцентом на эргономичность и тонкие рамки ZeroFrame. Сочетание профессиональной IPS-панели и современных технологий синхронизации делает эту модель универсальной: монитор одинаково эффективен как при прохождении AAA-проектов, так и в рабочих процессах, требующих точной цветопередачи и расширенного экранного пространства.

Основные характеристики Acer Nitro XV270UX1 — диагональ: 27”; тип матрицы: IPS; разрешение: 2560 x 1440; формат: плоский; частота обновления: 200 Гц; минимальная задержка: 0.5 мс (GtG); поддержка AMD FreeSync Premium; яркость: до 250 кд/м².

На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XV270UX1

Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 2 Вт; поддержка VESA 100 х 100 мм; подставка с регулировкой высоты, поворота, наклона и портретным режимом.

Монитор Acer Nitro XV270UX1 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 18,08 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.