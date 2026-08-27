В России появился игровой QD-OLED-монитор Acer Predator X27UZ1 с частотой 280 Гц

На российском рынке представлен новый флагманский игровой монитор Acer Predator X27UZ1. Новинка спроектирована для хардкорных геймеров и энтузиастов, желающих получить предельное качество визуализации при высокой кадровой частоте. Модель объединяет в себе технологию квантовых точек и органических светодиодов (QD-OLED) с частой обновления 280 Гц при разрешении WQHD (2560х1440 пикселей). Такое комбо обеспечивает эталонную насыщенность оттенков и идеальную плавность графики.

Дизайн Acer Predator X27UZ1 выполнен в эстетике ZeroFrame с ультратонким обрамлением по трем сторонам. За счет мгновенного отклика матрицы, заводской точной калибровки цвета и встроенной стереосистемы, девайс выступает в роли универсального центра для игровой станции или профессиональной студии работы с графикой.

Матрица монитора Acer Predator X27UZ1 сочетает отличные характеристики самосветящихся пикселей OLED и слоя квантовых точек Quantum Dot. Это обеспечивает бесконечную статическую контрастность, абсолютную глубину черного цвета и невероятно широкий охват в 99% цветового пространства DCI-P3. Индекс цветового отклонения Delta E<2 гарантирует точную передачу палитры прямо из коробки, а углы обзора достигают максимальных 178° без потери контрастности.

Также монитор способен выдавать до 1000 нит яркости при выводе HDR-контента. А сертификация VESA DisplayHDR True Black 400 подтверждает превосходную детализацию в глубоких тенях и ярких световых акцентах, что выводит реализм в современный AAA-играх на совершенно новый уровень.

Ключевое преимущество Acer Predator X27UZ1 в соревновательных сценариях — высокая частота обновления 280 Гц. Фиксированный высокий темп смены кадров сводит к минимуму задержку вывода, позволяя игроку считывать быстрые перемещения противников без рывков.

Благодаря природе QD-OLED структуры, время отклика пикселей составляет рекордные 0,03 мс (GtG). Это полностью исключает шлейфы, размытие движущихся объектов и виртуальные фантомные артефакты. Совместимость с технологией AMD FreeSync Premium Pro и поддержка NVidia G-Sync гарантируют полное отсутствие разрывов кадра и микрофризов независимо от типа используемой видеокарты.

Интерфейсный хаб Acer Predator X27UZ1 спроектирован для беспрепятственной передачи видеопотока в 2K с высокой разверткой. На корпусе расположены два входа HDMI 2.1 и один порт DisplayPort 1.4, позволяющие выжимать предельные 280 Гц как с топовых системных блоков, так и транслировать сигнал с игровых консолей последнего поколения.

Звуковая составляющая в Acer Predator X27UZ1 представлена встроенной стереосистемой 2х5 Вт. Качественная акустика создает насыщенное объемное звучание, избавляя от необходимости загромождать стол внешними колонками. Также для подключения наушников или других аудиоустройств на корпусе присутствует аудиовыход 3,5 мм.

Монитор Acer Predator X27UZ1 поставляется с эргономичной подставкой, выполненной в фирменном агрессивном стиле линейки Predator. Опора оснащена механизмом регулировки высоты до 120 мм, а также поддержкой изменения угла наклона в пределах -5°~20°, поворота на ±20°, а также перевода в портретный режим. Для установки на внешние кронштейны предусмотрено стандартное крепление VESA 75х75 мм.

Чтобы снизить нагрузку на глаза при длительном гейминге, в Acer Predator X27UZ1 реализован фирменный защитный пакет VisionCare. Технология Flicker-Less полностью устраняет мерцание подсветки, а BlueLight Shield Pro снижает уровень синего излучения, что в совокупности значительно сберегает зрение пользователей при долгой работе за компьютером.

Acer Predator X27UZ1 — премиальный дисплей для геймеров, ценителей глубокой картинки и киберспортсменов, которым важна частота 280 Гц и отклик 0,03 мс в шутерах и экшенах. Благодаря матрице QD-OLED с пиковой яркостью 1000 нит и калибровке Delta E<2, монитор также станет идеальным решением для просмотра 4K-фильмов с HDR, работы с цветом, видеомонтажа и создания цифрового контента.

Монитор Acer Predator X27UZ1 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 66950 руб.