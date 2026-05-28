Мобильные телефоны Acer поступили в продажу в МТС

МТС объявила о старте продаж кнопочных мобильных телефонов Acer. Модельный ряд представлен тремя сериями — Disco, Twist и Jive. Новинки предназначены для тех, кто сознательно ограничивает цифровой шум: второй рабочий телефон, средство для цифрового детокса, надёжный спутник в долгих поездках или понятный аппарат для старшего поколения.

Все телефоны оснащены универсальным портом USB Type-C, аудиоразъемом 3,5 мм, модулем Bluetooth, встроенным аудиоплеером и FM-радио, работающим без подключения проводной гарнитуры.

Телефоны серии Disco выполнены в привычном и наиболее востребованном форм-факторе «смартфон» (классический моноблок), сочетая в себе тонкий профиль и минимальный вес. Главная особенность устройств — легкость (от 80 граммов), благодаря чему они практически неощутимы в кармане одежды или сумке. Крупная физическая клавиатура и яркие экраны обеспечивают комфортное использование. Серия ориентирована на молодых и активных пользователей, студентов, а также на предпринимателей, которым необходим максимально легкий и надежный второй телефон исключительно для рабочих звонков без лишнего цифрового шума.

В розничной сети МТС серия Disco представлена тремя моделями:

Acer Disco DS17: Самый компактный телефон в линейке. Он оснащен экраном с диагональю 1,7 дюйма, весит всего 80 граммов и способен проработать без подзарядки до 9 дней в режиме ожидания. Объем оперативной и встроенной памяти составляет 32/32 МБ. Также предусмотрен слот для карт MicroSD емкостью до 32 ГБ.

Acer Disco DS24: Модель с оптимальным балансом характеристик. Диагональ дисплея составляет 2,4 дюйма, а вес — 96 граммов. Дополняет это увеличенный аккумулятор, обеспечивающий до 16 дней автономной работы. Память — 32/32 МБ с возможностью расширения картами MicroSD до 32 ГБ.

Acer Disco DS35: Флагман серии с крупным 3,5-дюймовым экраном при весе в 130 граммов. Время работы без подзарядки превышает 16 дней. Модель отличается увеличенным объемом памяти — 64 Мб оперативной и 128 Мб встроенной. Также в ней есть поддержка карт MicroSD до 32 ГБ и камера с разрешением 2 Мп.

Устройства линейки Twist разработаны для тех, кому критически важна длительная работа без доступа к розетке, а также яркий внешний вид. Телефоны выделяются оригинальной геометрией корпуса и привлекательным мятным цветовым исполнением, выделяющим их на фоне стандартных решений. Главное преимущество серии — внушительные показатели автономности (до 20 дней), что делает эти телефоны идеальным выбором для туристов, любителей походов, фестивалей на открытом воздухе и долгих поездок.

Линейка Twist состоит из двух моделей:

Acer Twist TW24: Компактный телефон весом 110 граммов с экраном на 2,4 дюйма. Он способен обеспечивать связь до 16 дней без подключения к зарядному устройству. Также в ней предусмотрено 32/32 МБ памяти и слот для карт MicroSD объемом до 32 ГБ.

Acer Twist TW35: более крупная версия с экраном на 3,5 дюйма при весе в 140 граммов. За счет увеличенного аккумулятора телефон демонстрирует рекордную автономность в линейке — до 20 дней непрерывной работы. Среди прочих особенностей — 64/128 МБ памяти, разъем под слот MicroSD до 32 ГБ и камера на 2 Мп.

Серия Jive представляет собой классические мобильные телефоны с повышенным вниманием к эргономике, безопасности и удобству использования. Корпус устройств имеет приятное матовое покрытие, предотвращающее выскальзывание из ладони. Клавиатура снабжена крупными, четко разделенными кнопками с легко читаемым шрифтом высокого контраста. Важным элементом безопасности является специальная кнопка экстренного оповещения (SOS) на корпусе. Модели Jive позиционируются как практичный и полезный подарок для старшего поколения, гарантирующий постоянную связь с семьей.

Покупателям в МТС доступны две модели данной серии:

Acer Jive JV24: Классический вариант с 2,4-дюймовым экраном, весом 94 грамма и запасом автономности до 12 дней. Конфигурация памяти стандартная — 32 МБ оперативной и 32 МБ встроенной с поддержкой карт MicroSD до 32 ГБ.

Acer Jive JV32: Топовая модель серии, получившая высококачественный IPS-экран с диагональю 3,2 дюйма, который обеспечивает отличные углы обзора и читаемость информации при любом освещении. Вес аппарата составляет 126 граммов, автономность превышает 12 дней. Объем памяти — 32/32 МБ, присутствует слот для MicroSD до 32 ГБ.

Все мобильные телефоны Acer получили полный набор необходимых мультимедийных функций. Устройства оснащены беспроводным модулем Bluetooth и стандартным аудиоразъемом 3,5 мм для подключения наушников или проводных гарнитур. Интегрированные приложения «Аудиоплеер» и «Радио» позволяют использовать телефоны в качестве музыкальных проигрывателей. При этом встроенный FM-тюнер работает со встроенной антенной и не требует подключения наушников в качестве внешней антенны. Такой аппарат можно использовать как полноценный портативный радиоприемник на даче или пикнике.

В отличие от современных тенденций на рынке смартфонов, Acer сохраняет полноценную комплектацию. Все устройства линейки оборудованы современным и универсальным портом USB Type-C для зарядки и синхронизации. Комплект поставки телефона включает совместимый сетевой адаптер питания, что позволяет избежать дополнительных трат.