На российском рынке анонсирован новый игровой монитор Acer Nitro XF240Y W5

На российском рынке анонсирован новый игровой монитор Acer Nitro XF240Y W5. Новинка представляет собой универсальный киберспортивный инструмент, совмещающий экстремальные скоростные параметры с продвинутыми возможностями регулировки конструкции. При классической диагонали 23,8 дюйма разрешение Full HD обеспечивает оптимальную плотность пикселей в 93 PPI, а возможность разгона частоты обновления до 260 Гц предоставляет игрокам необходимый уровень плавности для доминирования в соревновательных дисциплинах. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Визуальная концепция Acer Nitro XF240Y W5 опирается на фирменную трехстороннюю безрамочную конструкцию ZeroFrame, минимизирующую границы между экраном и окружающим пространством. За счет применения быстрой IPS-панели монитор обеспечивает точное позиционирование игровых объектов и корректную передачу полутонов под любым углом обзора, а современный набор интерфейсов позволяет подключать не только ПК, но и игровые консоли.

На российском рынке анонсирован новый игровой монитор Acer Nitro XF240Y W5

Основные характеристики Acer Nitro XF240Y W5

Диагональ: 23.8”

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920 x 1080

Формат: плоский

Частота обновления: 260 Гц

Минимальная задержка: 0,5 мс (GtG)

Поддержка AMD FreeSync Premium

Яркость: до 250 кд/м²

Порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников

Встроенные колонки: 2х 2 Вт

Поддержка VESA 100 х 100 мм

Монитор Acer Nitro XF240Y W5 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 11,57 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.