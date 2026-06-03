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на российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XF270W3

На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XF270W3, созданный для требовательных геймеров, которым важна максимальная плавность изображения и отзывчивость картинки. FullHD-монитор ориентирован на играющих в динамичные шутеры — как продвинутых любителей, так и киберспортсменов — которым важны сверхвысокая частота обновления, низкое время отклика пикселя и точная цветопередача IPS-матрицы. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Благодаря эргономичной подставке с регулировкой высоты и возможностью поворота, устройство легко адаптировать под любые игровые сет-апы. Тонкие рамки корпуса новинки (ZeroFrame) облегчают использование в мультимониторных конфигурациях.

Основные характеристики Acer Nitro XF270W3 — матрица: 27″, IPS, Full HD (1920×1080), соотношение сторон 16:9; частота обновления: до 240 Гц (HDMI / DisplayPort); время отклика: 1 мс (GTG), минимально 0,5 мс; яркость: 250 кд/м²; цветовой охват: sRGB 99%; поддержка: AMD FreeSync Premium и HDR10.

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На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XF270W3
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Прочее: крепление VESA 100×100 мм, встроенные динамики 2×2 Вт, аудиовыход.

Монитор Acer Nitro XF270W3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 15,83 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

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