На российском рынке представлен монитор Acer Predator X27UW1 — одно из самых технологичных решений на базе QD-OLED панели, разработанное для тех, кому важны высокая плотность пикселей, максимальная плавность и компактный форм-фактор. При диагонали 26,5 дюйма разрешение QHD (2560х1440 пикселей) обеспечивает высокую четкость изображения, а частота обновления 240 Гц гарантирует идеальную плавность движений в самых динамичных игровых сценариях. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Дизайн Acer Predator X27UW1 выдержан в фирменном стиле линейки со строгой геометрией корпуса и тонкими рамками ZeroFrame, что позволяет полностью сфокусироваться на контенте. Сочетание мгновенного отклика матрицы и профессиональной точности цветопередачи с показателем Delta E < 2 делает эту модель универсальной: монитор одинаково эффективен как в соревновательном гейминге, так и в профессиональной работе с цветом и графикой.

Основные характеристики Acer Predator X27UW1 — диагональ: 26.5”; тип матрицы: QD-OLED; точность цветопередачи: Delta E < 2; разрешение: 2560 x 1440; формат: плоский; частота обновления: 240 Гц; минимальная задержка: 0,03 мс (GtG); поддержка AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible; яркость: до 400 кд/м².

Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 3 Вт; поддержка VESA 100 х 100 мм; подставка с регулировкой высоты, поворота, наклона и портретным режимом.

Монитор Acer Predator X27UW1 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 54,29 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.